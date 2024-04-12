Глава гсоударства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в условиях стемительного научно-технического прогресс важно использовать все возможности для укрепления технологического и научно-инновационного суверенитета страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Научно-технический прогресс стремительно меняет облик глобальной экономики и образ жизни людей. Технологии, которые еще вчера казались фантастикой, сегодня становятся реальностью. В этих условиях нам важно использовать все возможности для укрепления технологического и научно-инновационного суверенитета страны. Широкие перспективы открывает развитие искусственного интеллекта. По некоторым оценкам, к 2030 году искусственный интеллект обеспечит 7% мирового ВВП. А к 2027 году капитализация глобального рынка искусственного интеллекта существенно превысит 400 миллиардов долларов, — озвучил Касым-Жомарт Токаев во время заседания Национального совета по науке и технологиям.

Он отметил, что во всем мире искусственный интеллект все больше заменяет человеческий труд, причем даже в таких сложных областях, как медицинская диагностика и юридические консультации. Не говоря уже о том, что нейросети вовсю пишут картины, музыку, стихи»

— В нашей стране искусственный интеллект успешно применяется в таких сферах, как безопасность, медицина, банковские услуги, логистика, образование. Появляются сильные компании, занимающиеся внедрением этих технологий. Вместе с тем для успешного развития индустрии необходима комплексная поддержка государства. Нам нужно создать экосистему, обеспечивающую общий доступ к данным и технологической инфраструктуре. Также требуются соответствующие институты, фокус которых ориентирован на развития искусственного интеллекта. Правительством сейчас разрабатываются Стратегия развития искусственного интеллекта и Цифровой кодекс.



Документы призваны стимулировать исследования и практическое применение разработок в этой области, предоставить бизнесу и вузам доступ к технологической инфраструктуре и базам данных. Важно, чтобы развитие искусственного интеллекта шло в созидательном русле. Поэтому отдельное внимание следует уделить установлению этических стандартов, защите данных и предотвращению киберугроз в данной сфере, — отметил Глава государства.

Президент также подчеркнул, что предстоит активно заняться интеграцией баз данных государственных органов и различных подведомственных организаций.

— Вопросы регулирования искусственного интеллекта сегодня все чаще обсуждаются на национальном и глобальном уровнях. К примеру, соответствующий закон, недавно был принят в Евросоюзе (Artificial Intelligence Act). Цифровая эпоха способствовала появлению нового актива — данных, которые выступают основным сырьем для искусственного интеллекта и машинного обучения. Поэтому предстоит активно заняться интеграцией баз данных государственных органов и различных подведомственных организаций. Для решения сложных научных задач и реализации прикладных проектов также надо в полной мере задействовать возможности суперкомпьютера, который в скором времени будет создан и запущен в нашей стране, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Президент отметил, что создание суверенных языковых моделей – одно из перспективных направлений в области искусственного интеллекта.