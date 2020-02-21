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Необходимо насытить высококачественными и недорогими товарами местный рынок - Бердибек Сапарбаев
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаевпровел расширенное заседание с членами регионального совета Палатыпредпринимателей Жамбылской области и субъектами предпринимательства,передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службуглавы региона.
В ходе встречи обсуждались проблемы развития бизнеса и пути их решения.
Бердибек Сапарбаев призвал к открытому диалогу о системных проблемах, с
которыми представители бизнес-среды сталкиваются в своей деятельности.
Он отметил, что поддержке предпринимательства в стране уделяется
значительное внимание, действует программа «Дорожная карта бизнеса-
2020». Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым перед акимами всех
уровней поставлена задача создания новых рабочих мест, для решения
которой необходимо содействие бизнес-структур.
«В Послании народу Казахстана Глава государства отметил важную роль
малого и среднего бизнеса в развитии городов и сел, улучшении социально-
экономической ситуации в регионах. С начала года вступил в силу
трехлетний мораторий на проверки предпринимательского сектора. Меры
государственной поддержки найдут свое продолжение и в дальнейшем», -
акцентировал Бердибек Сапарбаев.
В ходе встречи предприниматели выступили со своими предложениями.
Так, директор ТОО «Кокжиек -2030» Абдигали Бегимбетов отметил, что для
обеспечения прозрачности аукционы по продаже земельных участков в
районах необходимо проводить в электронном формате.
«Всего за 2019 год местными исполнительными органами области проведено
60 конкурсов и аукционов, по результатам которых предоставлено 1 085
земельных участков. Анализ показал, что отсутствует прозрачность
предоставления земельных участков, несвоевременно информируется
население о предстоящих конкурсах и аукционах, так как объявления о
проведении конкурсов публикуются в нечитаемых СМИ. По инициативе
палаты и при поддержке экс-акима Жамбылской области в прошлом году
проведены первые электронные торги (аукцион). Всего было выставлено 5
земельных участков, из них реализовано 4. Сумма выкупа аренды на три года
превысила первоначальную стоимость участка в 264 раза. Для обеспечения
прозрачности аукционы в районах необходимо на примере горакимата Тараза
проводить в электронном виде», - озвучил он свое предложение.
Помимо этого, директор ТОО «Кокжиек-2030» поднял вопрос строительства
объектов. По его словам, высокие цены на проектные работы и затянутые
сроки их выполнения создают трудности по узаконению хозяйственных
построек в сельской местности. Для снижения стоимости ПСД и сокращения
сроков строительства предложено разработать простые одноэтажные
типовые проекты для сельской местности (кошары, мини-цеха, магазины).
Это позволит снизить до 80% стоимость проектных работ и сократить сроки
выполнения работ до 60 дней, отметил он.
Также были подняты вопросы нехватки востребованных специалистов,
отсутствия курсов по их качественной подготовке.
«Существуют профессии, по которым обучение в области отсутствует либо полученные навыки не соответствуют требованиям рынка, - рассказала руководитель КХ «Жадыра»
Гульнара Давлетбаева. - К примеру, нам нужны IT-специалисты, но на рынке
области нет хороших курсов, соответствующих требованием рынка.
Необходимо привлекать учебные центры других регионов. Есть учебные
центры, которые обучают за 30 тысяч тенге, и мы видим малоэффективный
результат, но есть специалисты, обучение у которых стоит 300 тысяч, и по
результатам обучения выпускаются готовые специалисты. Как работодатель,
думаю нужно стоимость обучения на краткосрочных курсах определять
региональной комиссией, что приведет к более эффективному
использованию денежных средств. Назрела необходимость сформировать и
направить в соответствующее министерство предложения по эффективному
освоению средств, выделяемых на организацию краткосрочных курсов».
Кроме того, были обсуждены вопросы развития хозяйств по выращиванию
картофеля, малины, проблемы пчеловодства, а также передачи
микрокредитования бизнеса в моногородах от банков второго уровня в
ведение фонда «Даму».
Представители региональной Палаты предпринимателей подчеркнули
необходимость предоставления отдельного здания для развития сервиса
«Государство для бизнеса», создания мобильных центров занятости.
Директор Палаты предпринимателей Жамбылской области Олжас Каржауов
рассказал о проекте создания «Единого центра обслуживания
предпринимателей»: «Предоставление услуг и мер господдержки бизнесу
будет осуществляться представителями различных госорганов, институтов
развития в рамках пяти понятных пакетов для бизнеса и зон консультаций.
Это финансирование, маркетинг, правовое сопровождение, зона компетенции
и цифровых услуг».
Председатель регионального совета Палаты предпринимателей Мукаш
Искандиров предложил Бердибеку Сапарбаеву раз в квартал проводить
подобные встречи.
В завершение встречи аким области Бердибек Сапарбаев отметил, что будут
учтены все прозвучавшие предложения, а основная задача
предпринимателей – насыщение высококачественными и недорогими
товарами в первую очередь местного рынка.
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