Необходимо насытить высококачественными и недорогими товарами местный рынок - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаевпровел расширенное заседание с членами регионального совета Палатыпредпринимателей Жамбылской области и субъектами предпринимательства,передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службуглавы региона.

В ходе встречи обсуждались проблемы развития бизнеса и пути их решения.

Бердибек Сапарбаев призвал к открытому диалогу о системных проблемах, с

которыми представители бизнес-среды сталкиваются в своей деятельности.

Он отметил, что поддержке предпринимательства в стране уделяется

значительное внимание, действует программа «Дорожная карта бизнеса-

2020». Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым перед акимами всех

уровней поставлена задача создания новых рабочих мест, для решения

которой необходимо содействие бизнес-структур.

«В Послании народу Казахстана Глава государства отметил важную роль

малого и среднего бизнеса в развитии городов и сел, улучшении социально-

экономической ситуации в регионах. С начала года вступил в силу

трехлетний мораторий на проверки предпринимательского сектора. Меры

государственной поддержки найдут свое продолжение и в дальнейшем», -

акцентировал Бердибек Сапарбаев.

В ходе встречи предприниматели выступили со своими предложениями.

Так, директор ТОО «Кокжиек -2030» Абдигали Бегимбетов отметил, что для

обеспечения прозрачности аукционы по продаже земельных участков в

районах необходимо проводить в электронном формате.

«Всего за 2019 год местными исполнительными органами области проведено

60 конкурсов и аукционов, по результатам которых предоставлено 1 085

земельных участков. Анализ показал, что отсутствует прозрачность

предоставления земельных участков, несвоевременно информируется

население о предстоящих конкурсах и аукционах, так как объявления о

проведении конкурсов публикуются в нечитаемых СМИ. По инициативе

палаты и при поддержке экс-акима Жамбылской области в прошлом году

проведены первые электронные торги (аукцион). Всего было выставлено 5

земельных участков, из них реализовано 4. Сумма выкупа аренды на три года

превысила первоначальную стоимость участка в 264 раза. Для обеспечения

прозрачности аукционы в районах необходимо на примере горакимата Тараза

проводить в электронном виде», - озвучил он свое предложение.

Помимо этого, директор ТОО «Кокжиек-2030» поднял вопрос строительства

объектов. По его словам, высокие цены на проектные работы и затянутые

сроки их выполнения создают трудности по узаконению хозяйственных

построек в сельской местности. Для снижения стоимости ПСД и сокращения

сроков строительства предложено разработать простые одноэтажные

типовые проекты для сельской местности (кошары, мини-цеха, магазины).

Это позволит снизить до 80% стоимость проектных работ и сократить сроки

выполнения работ до 60 дней, отметил он.

Также были подняты вопросы нехватки востребованных специалистов,

отсутствия курсов по их качественной подготовке.

«Существуют профессии, по которым обучение в области отсутствует либо полученные навыки не соответствуют требованиям рынка, - рассказала руководитель КХ «Жадыра»

Гульнара Давлетбаева. - К примеру, нам нужны IT-специалисты, но на рынке

области нет хороших курсов, соответствующих требованием рынка.

Необходимо привлекать учебные центры других регионов. Есть учебные

центры, которые обучают за 30 тысяч тенге, и мы видим малоэффективный

результат, но есть специалисты, обучение у которых стоит 300 тысяч, и по

результатам обучения выпускаются готовые специалисты. Как работодатель,

думаю нужно стоимость обучения на краткосрочных курсах определять

региональной комиссией, что приведет к более эффективному

использованию денежных средств. Назрела необходимость сформировать и

направить в соответствующее министерство предложения по эффективному

освоению средств, выделяемых на организацию краткосрочных курсов».

Кроме того, были обсуждены вопросы развития хозяйств по выращиванию

картофеля, малины, проблемы пчеловодства, а также передачи

микрокредитования бизнеса в моногородах от банков второго уровня в

ведение фонда «Даму».

Представители региональной Палаты предпринимателей подчеркнули

необходимость предоставления отдельного здания для развития сервиса

«Государство для бизнеса», создания мобильных центров занятости.

Директор Палаты предпринимателей Жамбылской области Олжас Каржауов

рассказал о проекте создания «Единого центра обслуживания

предпринимателей»: «Предоставление услуг и мер господдержки бизнесу

будет осуществляться представителями различных госорганов, институтов

развития в рамках пяти понятных пакетов для бизнеса и зон консультаций.

Это финансирование, маркетинг, правовое сопровождение, зона компетенции

и цифровых услуг».

Председатель регионального совета Палаты предпринимателей Мукаш

Искандиров предложил Бердибеку Сапарбаеву раз в квартал проводить

подобные встречи.

В завершение встречи аким области Бердибек Сапарбаев отметил, что будут

учтены все прозвучавшие предложения, а основная задача

предпринимателей – насыщение высококачественными и недорогими

товарами в первую очередь местного рынка.



