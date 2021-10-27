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    16:54, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Необходимо наладить обмен опытом с казахоязычными СМИ за рубежом – Елдос Наширали

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «МИА «Казинформ» Елдос Наширали предложил рассмотреть возможность обмена опытом с представителями казахскоязычных СМИ за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С таким предложением Елдос Наширали выступил на заседании, посвященном созданию Ассоциации казахскоязычных СМИ за рубежом, организованном «Фондом Отандастар».

    «После обретения Независимости появилась возможность не только содействовать возвращению кандасов на родину, но и наладить тесную связь с общественностью, проживающей за рубежом. В этой связи выражаем благодарность Фонду «Отандастар». У нас есть несколько предложений касательно деятельности Ассоциации. Первое – рассмотреть возможность обмена опытом между представителями отечественных и казахскоязычных СМИ за рубежом. Есть желание, чтобы наши коллеги за рубежом приезжали к нам, делились опытом, мы в свою очередь, поделимся своими навыками. В нынешних условиях такие встречи можно организовать в онлайн-формате», - отметил Елдос Наширали.

    Глава АО «МИА «Казинформ» также отметил значимость обмена информацией с зарубежными казахскоязычными СМИ.

    «Что касается второго предложения, уже на протяжении нескольких лет на сайте агентства «Казинформ» каждую неделю выходят материалы в рубрике «Шетелдегі қазақтілді БАҚ жұмысына шолу» («Обзор деятельности казахскоязычных СМИ за рубежом»). Сегодня говорилось о том, что работают 88 зарубежных казахскоязычных СМИ. В этой связи нам бы хотелось взаимно обмениваться информацией с ними. Также, насколько мы знаем, у казахскоязычных СМИ Монголии, Узбекистана нет отдельного сайта. Этот вопрос обсуждался два года назад, в этой связи хотим предложить оказать содействие в открытии собственного интернет-портала указанных СМИ», - сказал Елдос Наширали.

    Напомним, при некоммерческом акционерном обществе «Фонд соотечественников» создана Ассоциация казахскоязычных СМИ за рубежом. Ее возглавил известный казахстанский журналист, депутат Сената Парламента РК, заслуженный деятель Нурторе Жусип.

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