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Необходимо на законодательном уровне признать подвиг борцов за независимость Казахстана - рабочая группа

6 Ноября 2021 11:34
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Необходимо на законодательном уровне признать подвиг борцов за независимость Казахстана - рабочая группа

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Рабочая группа госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий предлагает принять указ Президента РК «О борцах за Независимость Казахстана», а также одноименный закон, в котором были бы признаны героизм и подвиги борцов за независимость и территориальную целостность страны. Об этом рассказал в ходе республиканского тематического семинара член государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, руководитель Проектного офиса по сопровождению деятельности госкомиссии Сабыр Касымов , передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сабыр Касымов отметил, что рабочая группа Госкомиссии предлагает к 30-летнему юбилею Независимости принять Указ Президента РК «О борцах за Независимость Казахстана», в котором признать героизм и подвиги борцов за независимость и территориальную целостность Казахстана высшей государственной ценностью, национальным достоянием нашего многонационального народа, которые подлежат сохранению и увековечению для патриотического и нравственного воспитания нынешнего и будущих поколений казахстанцев.

Предварительный проект Указа подготовлен рабочей группой. Предложено разработать одноименный законопроект.

«Герои должны быть реабилитированы как борцы за свободу, независимость территориальную целостность Казахстана», - считает он.

Также С.Касымов отметил, что разработано научное обоснование, рекомендации и предложения о политической реабилитации лидеров и членов движения и партии «Алаш», в также участников национально-освободительного восстания «Желтоксан 86». Изучаются материалы и разрабатываются предложения о реабилитации жертв политических репрессий казахстанцев, а также высланных в Казахстан граждан, состоявших членами этих партий.


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#Актюбинская область   #История Казахстана  
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Автор:

Самал Ендибаева

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