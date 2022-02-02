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Необходимо кардинальное изменение парадигмы мышления госслужащих – эксперт о вопросах коррупции

2 Февраля 2022 13:09
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Необходимо кардинальное изменение парадигмы мышления госслужащих – эксперт о вопросах коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В вопросах коррупции необходимо кардинальное изменение самой парадигмы мышления государственных служащих. Такого мнения придерживается директор Института этнополитических прикладных исследований Талгат Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В первую очередь, надо понимать, что коррупция во многом является приобретенной, так и унаследованной от советского периода. Коррупция – это не только получение и дача взятки, это еще и протекционизм, незаслуженные привилегии. Думаю, нужен комплексный и глубокий подход, кардинальное изменение самой парадигмы мышления государственных служащих. Сегодняшнее общество после январских событий гораздо требовательней стало относиться к поведению госслужащих, этическим аспектам. Мы видим, насколько они стали требовательными. Думаю, что в новом Казахстане, благодаря активному гражданскому сектору и принципиальности общества, коррупцию сможем решить», - прокомментировал эксперт.

По мнению Талгата Калиева, общество тоже меняется, меняется в отношении к восприятию коррупции.

«Это дорога с двусторонним движением. Помимо политической воли Главы государства, необходима жесткая принципиальность со стороны общества, стремление к самоочищению госаппарата», - добавил Талгат Калиев.

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#Коррупция   #Другие государственные органы   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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