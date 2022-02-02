Необходимо кардинальное изменение парадигмы мышления госслужащих – эксперт о вопросах коррупции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В вопросах коррупции необходимо кардинальное изменение самой парадигмы мышления государственных служащих. Такого мнения придерживается директор Института этнополитических прикладных исследований Талгат Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В первую очередь, надо понимать, что коррупция во многом является приобретенной, так и унаследованной от советского периода. Коррупция – это не только получение и дача взятки, это еще и протекционизм, незаслуженные привилегии. Думаю, нужен комплексный и глубокий подход, кардинальное изменение самой парадигмы мышления государственных служащих. Сегодняшнее общество после январских событий гораздо требовательней стало относиться к поведению госслужащих, этическим аспектам. Мы видим, насколько они стали требовательными. Думаю, что в новом Казахстане, благодаря активному гражданскому сектору и принципиальности общества, коррупцию сможем решить», - прокомментировал эксперт.
По мнению Талгата Калиева, общество тоже меняется, меняется в отношении к восприятию коррупции.
«Это дорога с двусторонним движением. Помимо политической воли Главы государства, необходима жесткая принципиальность со стороны общества, стремление к самоочищению госаппарата», - добавил Талгат Калиев.
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