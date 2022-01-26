Необходимо изменить подследственность всех дел о пытках и жестоком обращении - омбудсмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с январскими событиями продолжают поступать обращения граждан о нарушениях в связи с задержаниями в рамках уголовного и административного производства. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Эльвира Азимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для предупреждения нарушений прав задержанных и арестованных в настоящее время совместно с правозащитниками, специалистами мы посещаем закрытые учреждения – следственные изоляторы и изоляторы временного содержания. С 13 по 24 января региональные группы провели 81 превентивное посещение следственных изоляторов, изоляторов временного содержания, приемников-распределителей, специальных приемников в 16 регионах Казахстана. Поступило 39 обращений граждан о нарушениях прав. Из них 20 - письменные обращения о пытках и жестоком обращении. Другие связаны с необоснованным задержанием, несогласие с судебными решениями об административном наказании, неоказании медицинской помощи, недопуске адвокатов. Однако, звонков и сообщений в социальной сети о нарушениях было значительно больше», - рассказала Эльвира Азимова на онлайн-встрече 10 послов стран Европейского Союза по правам человека.

Она также отметила, что согласно информации Генеральной прокуратуры в органы прокуратуры поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны правоохранительных органов. По результатам проверки возбуждено 21 уголовное дело, из которых только одно дело расследуется специальными прокурорами и оставшиеся 20 - сотрудниками антикоррупционной службы.

«Необходимо изменить подследственность всех дел о пытках и жестоком обращении, передать их непосредственно прокурорам, а также обеспечить максимальные меры для предупреждения повторной виктимизации заявителей. Одно из уголовных дел возбуждено на основании обращений, поступивших на мое имя, по статье 146 Уголовного кодекса о пытках. В настоящее время проводится расследование в отношении 13 сотрудников. В части проверок других жалоб о применении насилия в ходе процессуального производства прокуратура с Генеральной прокуратурой достигли договоренности еженедельного освещения их результатов», - отметила Эльвира Азимова.

По словам уполномоченного по правам человека, в Атырау граждане находились в помещении спортзала, использованного в качестве места для временного содержания под стражей.

«Чрезвычайное положение было введено в Казахстане с 5 до 19 января. Соответствующий Закон предусматривает право коменданта в случаях недостаточности мест в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, определить дополнительные места содержания задержанных лиц, нарушивших режим чрезвычайного положения. Но надо помнить, что Закон не отменяет требования о соблюдении прав человека в условиях содержания под стражей. Граждане, которые находились в этом помещении под стражей, сообщили об избиении и жестоком обращении и иных действиях, унижающих достоинство, говорили о том, что их заставляли подписывать процессуальные документы под давлением, не обеспечили доступ к адвокатам, питьевой воде и питанию, медицинской помощи в связи с полученными телесными повреждениями. Большая часть из них боятся обратиться в прокуратуру или в полицию, боясь преследований. В настоящее время данный факт взят под личный контроль министра внутренних дел и службой собственной безопасности министерства начата проверка», - рассказала Э. Азимова.

С учетом всех озвученных обстоятельств и опасений граждан уголовного преследования Эльвира Азимова отметила, что она обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой начать проверку всех анонимных сообщений, а также сообщений в социальной сети в рамках своего мандата, не дожидаясь поступления конкретных жалоб. В том числе с использованием данных видеозаписи помещений правоохранительных органов.

«К сожалению, как показала беседа с задержанными и арестованными гражданами есть претензии к качеству защиты, предоставленной некоторыми адвокатами, которые привлекались в рамках гарантированной государством юридической помощи. Данный факт необходимо учесть судам и следователям при рассмотрении дел. Многие из граждан, кому была предоставлена такая помощь, даже не знали данных своих адвокатов и их контактов для обратной связи», - объяснила она.

По словам уполномоченного по правам человека, все доказательства, полученные под давлением, являются недействительными.

«Мы не должны допускать повторную виктимизацию тех, кто обратился с заявлением о пытках или ином жестоком обращении. Это касается также граждан, имеющих статус свидетеля по уголовным делам. С учетом опасений граждан о возможном незаконном преследовании предлагаем органам расследования рассмотреть вопрос о возможности использования онлайн-допросов с участием адвокатов вместо требования физической явки. Нам необходимо исключить преследование и давление на граждан, которые решились сделать заявления в СМИ и в адрес прокуратуры. Очень важно, чтобы прокуратура оперативно и публично реагировала на все обращения в СМИ и социальной сети, получившие резонанс», - считает Эльвира Азимова.