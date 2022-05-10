10 Мая 2022 15:03

Необходимо использовать все инструменты - Алихан Смаилов о сдерживании цен на продукты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Цифровом офисе Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

На сегодняшний день в разрезе регионов наибольший рост цен зафиксирован в Карагандинской области – на 0,4%, еще в 11 регионах – городах Нур-Султан и Шымкент, Мангистауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областях – 0,3%.

Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев отметил, что мониторинг инструмента «оборотной схемы» показывает неполный охват утвержденного плана финансирования.

Профильным ведомством продолжается координация местных исполнительных органов по соблюдению розничными объектами торговли допустимой торговой надбавки. Рейдовыми мероприятиями за прошедшую неделю охвачено 33,6 тыс. магазинов «у дома», или 78,9% объектов торговли, выявлено 424 нарушения. В результате торговые надбавки снижены на 15%.

По данным Минсельхоза, запасы социально значимых продовольственных товаров по республике составляют около 744 тыс. тонн, в том числе запасы в рамках «оборотной схемы» - 108 тыс. тонн, стабфондах – 25,6 тыс. тонн и заключены форвардные контракты на 52,9 тыс. тонн.

Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами поручено на регулярной основе проводить актуализацию баланса производства и потребления, чтобы в оперативном порядке организовывать поставки сельхозпродукции между регионами с учетом их потребности.

«Сейчас в южных регионах поспевают ранние овощи. Необходимо провести работу по контрактованию и поставке овощей, по которым мы видим рост цен. В дополнение к этому нужно увеличить финансирование по форвардным закупкам, чтобы осенью вы могли заложить в стабилизационные фонды необходимые объемы продуктов питания по относительно низким ценам. Эту работу надо проводить уже сегодня», — поручил Алихан Смаилов, обращаясь к акимам областей.

Кроме того, Премьер-Министр поручил Минторговли совместно с акиматами областей уделить особое внимание контролю за торговой надбавкой, в том числе на оптовых точках реализации, а также довести финансирование «оборотной схемы» до 100% целевого уровня.

«Инфляция – это первостепенный вопрос социального самочувствия населения, который должен быть на ежедневном контроле. Курирующие заместители акимов должны мониторить ситуацию и принимать необходимые меры. Все инструменты для этого у нас есть», — резюмировал Алихан Смаилов.











