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Необходимо исключить преследование граждан, сделавших заявление в СМИ – Эльвира Азимова

27 Января 2022 19:46
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Необходимо исключить преследование граждан, сделавших заявление в СМИ – Эльвира Азимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нам необходимо исключить преследование и давление на граждан, которые решились сделать заявление в СМИ и в адрес прокуратуры. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» заявила Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С учетом опасений граждан о возможном незаконном преследовании мы предлагаем органам рассмотреть вопрос о возможности использования онлайн-допросов с участием адвокатов вместо требования физической явки. Нам необходимо исключить преследование и давление на граждан, которые решились сделать заявление в СМИ и в адрес прокуратуры», - пояснила Уполномоченный по правам человека.

Эльвира Азимова отметила важность оперативного и публичного реагирования прокуратуры на все обращения СМИ, в социальных сетях по поводу случившихся резонансов.

«Сообщение о жестоком обращении, отсутствие адвокатов, психологическое давление и другие нарушения при проведении процессуальных действий должны быть учтены судьями и прокурорами. Это касается в том числе вынесенных судебных решений об административном наказании», - добавила она.


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#СМИ   #Суды   #Права человека   #Генпрокуратура   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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