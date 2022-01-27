Необходимо исключить преследование граждан, сделавших заявление в СМИ – Эльвира Азимова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нам необходимо исключить преследование и давление на граждан, которые решились сделать заявление в СМИ и в адрес прокуратуры. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» заявила Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С учетом опасений граждан о возможном незаконном преследовании мы предлагаем органам рассмотреть вопрос о возможности использования онлайн-допросов с участием адвокатов вместо требования физической явки. Нам необходимо исключить преследование и давление на граждан, которые решились сделать заявление в СМИ и в адрес прокуратуры», - пояснила Уполномоченный по правам человека.
Эльвира Азимова отметила важность оперативного и публичного реагирования прокуратуры на все обращения СМИ, в социальных сетях по поводу случившихся резонансов.
«Сообщение о жестоком обращении, отсутствие адвокатов, психологическое давление и другие нарушения при проведении процессуальных действий должны быть учтены судьями и прокурорами. Это касается в том числе вынесенных судебных решений об административном наказании», - добавила она.
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