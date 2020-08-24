Необходимо фундаментально решать вопрос производства медоборудования в Казахстане - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость фундаментального решения вопроса производства медицинского оборудования в Казахстана отметил аналитик и консультант по вопросам экономики и финансирования здравоохранения Марат Мамаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы когда ходили в больницу, поликлинику, когда вы делали УЗИ, вы когда-нибудь видели какой-нибудь национальный бренд? Потому что нет у нас (производителей медоборудования), поэтому надо фундаментально решать эту задачу», - сказал Марат Мамаев в ходе онлайн интервью на площадке Агентства по противодействию коррупции.

Ранее он рассказал , как можно сделать доходной отрасль здравоохранения в Казахстане.

«Для того, чтобы отрасль здравоохранения стала доходообразующей, надо понимать, откуда будут идти деньги. Мы разрабатывали пакет предложений, как это можно сделать. Во-первых, сейчас деньги оседают в небюджетном фонде, это позволяет более гибко управлять денежными средствами. Вторая сторона, есть соседние государства, у них тоже есть определенные институты, которые фондируют эти средства и являются плательщиками за своих граждан. Если эти пациенты приедут к нам и получат эту помощь здесь, а за них будет оплачивать фонд, где он живет, например, российский фонд, это было бы классно», - отметил Марат Мамаев.

Но для этого, по его словам, нужно, чтобы здравоохранение вышло на международную повестку в рамках тех или иных соглашений. То есть необходимо договариваться с соседними государствами.



