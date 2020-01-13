Необходимо финансирование на сейсмоусиление здания школы села Акшатоган в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Рабочая поездка депутата Сената Парламента Нурлана Кылышбаева продолжилась в Коксуском районе Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенатор посетил ТОО «Коксуский сахарный завод», перерабатывающий сахарную свеклу. Ознакомился с работой молочного завода, мощностью 20 тонн молока в сутки. Также депутат посетил центральный стадион имени Б. Онгарова. После его реконструкции в здании стадиона размещена детско-юношеская спортивная школа, открыты секции: дзюдо, виды борьбы: вольная, греко-римская, самбо, армрестлинг, тоғызқұмалақ, футбол.









Депутат ознакомился с работой коммунального государственного учреждения «Коксу-жылу», которая обеспечивает теплом жилые дома, объекты образования и здравоохранения, а также административные здания села Балпык би.





Посетил среднюю школу №5 в селе Акшатоган Балпыкского сельского округа, среднюю школу-гимназию имени Кадыргали Косымулы Жалаири в селе Балпык би, начальную школу с.Каратал.





В ходе встреч были подняты и обсуждены проблемные вопросы района.

Так, директор средней школы №5 села Акшатоган сообщил, что школа нуждается в капитальном ремонте, требуется выделение финансовых средств на сейсмоусиление здания.

В селе Каратал необходимо строительство новой школы. Действующая школа расчитана на 50 детей. Количество детей школьного возраста в селе составляет более 120.

Руководителем молочного завода были озвучены проблемные вопросы, связанные с субсидированием производства продуктов глубокой переработки молока. В частности, согласно правилам субсидирования заявки от предпринимателей принимаются до 1 декабря соответствующего года, что в свою очередь ограничивает предпринимателей в получении государственной поддержки в полном объеме. Также имеются проблемы в получении инвестиционных субсидий на приобретение оборудования.

Сенатор Н.Кылышбаев отметил, что проблемные вопросы будут доведены до сведения исполнительных органов и взяты на контроль.























