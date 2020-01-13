+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -15 °С
USD 377.46 EUR 418.75
RUB 6.15 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Необходимо финансирование на сейсмоусиление здания школы села Акшатоган в Алматинской области

13 Января 2020 19:47
Поделиться:
Необходимо финансирование на сейсмоусиление здания школы села Акшатоган в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Рабочая поездка депутата Сената Парламента Нурлана Кылышбаева продолжилась в Коксуском районе Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Новости по теме

Проблему обустройства стройплощадок пунктами мойки колес транспорта поднял сенатор
Сенатор предлагает ограничить время работы развлекательных заведений Наказывать обслуживающие дома организации за сокрытие незаконной сдачи квартир в аренду предлагают в РК Установить лимит нарушений ПДД предлагают в Казахстане

Сенатор посетил ТОО «Коксуский сахарный завод», перерабатывающий сахарную свеклу. Ознакомился с работой молочного завода, мощностью 20 тонн молока в сутки. Также депутат посетил центральный стадион имени Б. Онгарова. После его реконструкции в здании стадиона размещена детско-юношеская спортивная школа, открыты секции: дзюдо, виды борьбы: вольная, греко-римская, самбо, армрестлинг, тоғызқұмалақ, футбол.



Депутат ознакомился с работой коммунального государственного учреждения «Коксу-жылу», которая обеспечивает теплом жилые дома, объекты образования и здравоохранения, а также административные здания села Балпык би.


Посетил среднюю школу №5 в селе Акшатоган Балпыкского сельского округа, среднюю школу-гимназию имени Кадыргали Косымулы Жалаири в селе Балпык би, начальную школу с.Каратал.


В ходе встреч были подняты и обсуждены проблемные вопросы района.

Так, директор средней школы №5 села Акшатоган сообщил, что школа нуждается в капитальном ремонте, требуется выделение финансовых средств на сейсмоусиление здания.

В селе Каратал необходимо строительство новой школы. Действующая школа расчитана на 50 детей. Количество детей школьного возраста в селе составляет более 120.

Руководителем молочного завода были озвучены проблемные вопросы, связанные с субсидированием производства продуктов глубокой переработки молока. В частности, согласно правилам субсидирования заявки от предпринимателей принимаются до 1 декабря соответствующего года, что в свою очередь ограничивает предпринимателей в получении государственной поддержки в полном объеме. Также имеются проблемы в получении инвестиционных субсидий на приобретение оборудования.

Сенатор Н.Кылышбаев отметил, что проблемные вопросы будут доведены до сведения исполнительных органов и взяты на контроль.








Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Сенат,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив