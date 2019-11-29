Необходимо добиться создания безбарьерной Центральной Азии - Нурсултан Назарбаев

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Нурсултан Назарбаев на второй Консультативной встрече выдвинул ряд инициатив, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, Елбасы предложил заключить «Договор о добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке» в пятистороннем формате.

«В этом основополагающем политическом документе должны быть отражены базовые принципы и цели нашего взаимодействия. В соглашение войдут и положения о взаимном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности наших стран», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, в целях усиления безопасности в регионе Елбасы предложил провести в следующем году встречу Секретарей Советов безопасности стран Центральной Азии. Также Первый Президент Казахстана призвал правительства стран-участниц встречи обратить внимание на проблемы, связанные с высокой динамикой демографического развития.

«Необходимо добиться создания безбарьерной Центральной Азии за счет снятия препятствий для перемещения товаров, услуг и капитала», - отметил Нурсултан Назарбаев.

Помимо прочего Елбасы предложил всем главам государств учредить 15 марта новый праздник - День Центральной Азии.

Отдельное внимание было уделено усилению взаимодействия в культурно-гуманитарной области. Так, в рамках этого направления Нурсултан Назарбаев предложил выделить по 10 грантов для студентов из каждой страны региона, предоставляющих право обучения в лучших вузах Казахстана.

Елбасы пригласил глав братских государств посетит Туркестан.

«Колыбель тюркского мира – город Туркестан переживает сейчас свой новый ренессанс. При этом он несомненно сохранит свою культурно-историческую и духовную сердцевину. Мы обретем в его лице прекрасный мегаполис, который станет нашей общей с вами новой гордостью. Приглашаю глав братских государств Центральной Азии посетить этот древний город осенью следующего года», - сказал Первый Президент Казахстана.

В завершение Елбасы выразил необходимость расширения и углубления наследия стран Центральной Азии.

Напомним, что накануне Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл с визитом в Ташкент для участия в Консультативной встрече глав Центральной Азии. Нурсултан Назарбаев избран Почетным Председателем Консультативной встречи.

Фото: president.uz