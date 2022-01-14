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Необходимо адаптировать соцполитику под новые реалии с учетом пандемии и накопившихся проблем – Кали Рахметов

14 Января 2022 20:16
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Необходимо адаптировать соцполитику под новые реалии с учетом пандемии и накопившихся проблем – Кали Рахметов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Как считает председатель Профсоюзного центра Акмолинской области Кали Рахметов, в своем выступлении на заседании Мажилиса Парламента РК Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах страны. Своим мнением спикер поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

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«Глава Государства справедливо отметил, что произошел заметный отрыв исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах. Мы уверены, что только совместные усилия всего общества могут стать основой для продвижения принципов социальной справедливости и обеспечения достойных условий человеку труда в Казахстане. В связи с чем Федерацией профсоюзов проводится целенаправленная работа по внесению изменений в трудовое законодательство», - отметил К. Рахметов.

Как считает К. Рахметов, актуальность представляют слова Президента об обеспечении принятия Социального Кодекса, в рамках которого необходимо адаптировать социальную политику под новые реалии с учетом вызовов пандемии и накопившихся проблем. Социальный Кодекс должен стать ключевым элементом нового общественного договора.

«Мы, профсоюзы, считаем, что в перспективе принятие и реализация Социального Кодекса позволят создать единый источник знаний граждан о своих социальных правах и обязанностях, исключить дублирование и разрозненность норм, вести автоматизированный мониторинг социального благосостояния населения, принимать превентивные меры по обеспечению социальных прав, в том числе оказывать госуслуги в проактивном формате. Понимая важность и ответственность за сохранение социальной стабильности в трудовых коллективах, мы выступаем за эффективное взаимодействие с правительством и работодателями по решению возникающих вопросов», - добавил спикер.

По словам председателя профсоюзного центра региона, в своем выступлении Президент уделил особое внимание снижению безработицы, особенно молодежной, выделению грантов для молодежи из густонаселенных регионов страны, созданию условий для реализации деловых инициатив молодежи и уязвимых категорий населения.

«Также немаловажным является поручение по созданию общественного социального фонда «Народу Казахстана», в рамках которого можно будет решать проблемы в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки нуждающихся. Выступление Главы Государства является важнейшим документом национального масштаба, для дальнейшего развития нашей страны», - резюмировал спикер.




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#Президент Казахстана   #Акмолинская область   #Общество  
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Автор:

Оксана Матасова

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