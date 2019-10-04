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Необходима системная планомерная поддержка гражданского общества - Айгуль Дюсенова

4 Октября 2019 21:22
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Необходима системная планомерная поддержка гражданского общества - Айгуль Дюсенова

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Современное общество невозможно построить без сильного гражданского сектора. Однако на сегодня необходимо проводить планомерную системную поддержку НПО, считает президент ОЮЛ «Ассоциация НПО по Актюбинской области» Айгуль Дюсенова. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание созданию гражданского общества. Современное общество невозможно построить без сильного гражданского сектора и здесь необходима эффективная связь госорганов с населением для качественного и быстрого реагирования на нужды людей. «Мостом» между ними должен быть гражданский сектор. На сегодня государство оказывает большую поддержку третьему сектору. Однако необходимо планомерно, системно поддерживать гражданский сектор, а не от госзаказа к госзаказу», - считает А.Дюсенова.

Президент ассоциации также добавила, что гражданский сектор мог бы помочь населению решать имеющиеся проблемы.

«Люди должны понять, что они должны взаимодействовать с институтами третьего сектора, а гражданский сектор должен доносить эти чаяния до органов власти. Сегодня этот порядок смещен, люди идут напрямую в акимат, жалуются, пишут и это неверный порядок. С чаяниями населения должны работать и доводить их до власти лидеры НПО», - добавила А.Дюсенова.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Послание Президента РК. Сентябрь 2019,
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Автор:

Самал Ендибаева

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