НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходима ли вакцинация переболевшим коронавирусом? На этот вопрос ответила заместитель директора Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сформировавшийся после заболевания в организме иммунитет не постоянен и достаточен лишь на небольшой промежуток времени. К такому выводу приходят как отечественные, так и мировые ученые. Поэтому все граждане от 18 до 65 лет должны провакцинироваться, даже если они уже переболели коронавирусом и выздоровели», - пояснила Айнагуль Куатбаева.

Ранее она сообщила , что среди вакцинированных было зарегистрировано 415 случаев обратной реакции.

«После вакцинации мы проводим мониторинг. Возле прививичной всегда есть отдельное помещение. В этом помещении люди, прошедшие вакцинацию, находятся в течение 30 минут под наблюдением специалистов. После, в течение трех дней опять же за ними наблюдают. Среди вакцинированных было зарегистрировано 415 случаев реакции на вакцину. Это все ожидаемые случаи. У 267 из них – легкая слабость в теле и небольшое повышение температуры. В таких случаях не требуется какое-либо лечение», - пояснила Айнагуль Куатбаева.



