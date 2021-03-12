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    17:05, 12 Март 2021 | GMT +6

    Необходима ли вакцинация переболевшим коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходима ли вакцинация переболевшим коронавирусом? На этот вопрос ответила заместитель директора Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сформировавшийся после заболевания в организме иммунитет не постоянен и достаточен лишь на небольшой промежуток времени. К такому выводу приходят как отечественные, так и мировые ученые. Поэтому все граждане от 18 до 65 лет должны провакцинироваться, даже если они уже переболели коронавирусом и выздоровели», - пояснила Айнагуль Куатбаева.

    Ранее она сообщила , что среди вакцинированных было зарегистрировано 415 случаев обратной реакции.

    «После вакцинации мы проводим мониторинг. Возле прививичной всегда есть отдельное помещение. В этом помещении люди, прошедшие вакцинацию, находятся в течение 30 минут под наблюдением специалистов. После, в течение трех дней опять же за ними наблюдают. Среди вакцинированных было зарегистрировано 415 случаев реакции на вакцину. Это все ожидаемые случаи. У 267 из них – легкая слабость в теле и небольшое повышение температуры. В таких случаях не требуется какое-либо лечение», - пояснила Айнагуль Куатбаева.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
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