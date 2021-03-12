Необходима ли вакцинация от КВИ при беременности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходима ли вакцинация при беременности, рассказал президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если беременность прогнозируется, то лучше вакцину сделать до наступления беременности, вы тем самым себя защитите. Хотя, конечно, мы понимаем, что беременные, это как правило молодые женщины, у большинства из них COVID-19 протекает не очень тяжело. Но тем не менее, если присоединяется пневмония, то это создает очень много проблем для здоровья и есть большие риски. Поэтому вакцинация - это единственный выход для того, чтобы не заболеть или снизить вероятность развития тяжелого заболевания, в том числе и у беременных», - сказал Вячеслав Локшин на брифинге в СЦК.

Ранее председатель правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии», главный онколог Минздрава РК Диляра Кайдарова озвучила рекомендации международных экспертов по вакцинации онкобольных от коронавирусной инфекции.

«Необходимо вакцинировать всех пациентов с онкологическими заболеваниями, в зависимости от состояния пациента. Следует иметь в виду, что у иммуносупрессивных больных может не развиться специфический иммунитет», - сказала Диляра Кайдарова на брифинге в СЦК.

Кроме того, как отметила эксперт, учитывая, что имеющиеся на сегодняшний вакцины, предполагают двукратное введение вакцины, врач-онколог должен принимать решение на основании сроков начала или продолжения лечения. Особенно когда речь идет о первичных пациентах. При этом, вакцинация должна проводиться только мРНК вакцинами (не живыми).