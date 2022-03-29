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    11:56, 29 Март 2022 | GMT +6

    Необходима демонополизация рынков нефтепродуктов и электроэнергии - АЗРК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане сложилась монопольная структура товарных рынков нефтепродуктов, природного газа, электроэнергии, транспорта и связи. Об этом заявил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выбор рынков топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи основан на их вклад в валовый внутренний продукт, ценовых изменениях и жалобах участников рынков. На всех базовых товарных рынках наблюдается высокая концентрация. Доля основных участников рынков нефтепродуктов, природного газа, электроэнергии, транспорта и связи превышает 70 (семьдесят) процентов. Таким образом, сложилась монопольная структура товарных рынков», - сказал Рустам Ахметов.

    Было отмечено, что по мнению представителей Гарвардской школы, результат функционирования отрасли зависит от действий продавцов и покупателей. А их действия определяется структурой отрасли.

    «Таким образом, рынки несовершенны. Для их коррекции требуется государственное вмешательство. От регулирования частного предпринимательства до владения предприятиями», - добавил Рустам Ахметов.


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