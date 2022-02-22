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Необходима цифровизация всего цикла оказания госуслуг - Тимур Сулейменов

22 Февраля 2022 12:14
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Необходима цифровизация всего цикла оказания госуслуг - Тимур Сулейменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов отметил необходимость цифровизации оказания государственных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для упрощенного выхода из государственной службы, безусловно, нужны четкие и прозрачные правила. Поэтому Агентство занялось пересмотром системы оценки эффективности каждого сотрудника. Особое внимание необходимо уделять автоматизации и цифровизации кадровых процессов. Важно оцифровать работу HR-служб, освободив их рутинно-бумажной операции, направив на развитие потенциала каждого сотрудника», - сказал Тимур Сулейменов в ходе коллегии Агентства по делам государственной службы.

Как напомнил Тимур Сулейменов, Главой государства поручена полная перезагрузка государственной службы, также внедрение сервисных и клиентоориентированных подходов.

«Это означает непрерывное совершенствование процессов оказания государственных услуг на принципах проактивности и композиции. Также важна и оценка качества таких услуг. Безусловно, необходима цифровизация всего цикла оказания госуслуг, должны быть исключены все еще промежуточные бумажные этапы», - отметил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента.

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#Другие государственные органы   #Цифровой Казахстан  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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