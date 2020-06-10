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Необходим отдельный законопроект о защите животных - Магзум Мирзагалиев

10 Июня 2020 17:33
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Необходим отдельный законопроект о защите животных - Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пришло время создать отдельный законопроект по вопросам защиты животных. Так считает министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы все были свидетелями за последние несколько недель или месяцев вопиющих фактов очень жестокого обращения с животными. Когда мы смотрели распространяемые видеоролики в сети, читали новостные ленты, это просто, я не знаю как выразить эмоции, слов нет… Поэтому, мы считаем, что назрела необходимость создания отдельного законопроекта. И буквально сегодня я разговаривал с несколькими депутатами, есть депутатская инициатива, которую мы в Правительстве будем поддерживать», - сказал Магзум Мирзагалиев в ходе пресс-конференции по итогам отчетной встречи на площадке в СЦК.

«Мы считаем, что данному вопросу мы должны уделить особое внимание. Жестокое обращение с животными – это показатель культуры нашего общества. Мы должны поставить четкий законодательный заслон всяческим негативным проявлениям», - отметил министр.

Отметим, ранее министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев предложил ужесточить наказания за жестокое обращение с животными.


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#Экология   #Общество  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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