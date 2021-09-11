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    00:42, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Ненастная погода ожидается в Казахстане 11 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами. Лишь на юге и западе Казахстана под влиянием отрога антициклона сохранится погода преимущественно без осадков. На большей части республики ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», утром и днем на юге, юго-востоке, севере Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    На юге, юго-востоке Костанайской области ожидается гроза, ночью на западе, севере, днем на большей части области - усиление ветра 15-20 м/с.

    На востоке Северо-Казахтанской области ожидается гроза, ночью на востоке, днем на большей части области - усиление ветра 15-20 м/с.

    На юго-западе, юге, в центре Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, град, на юго-западе, западе - усиление ветра 15-20 м/с.

    На западе, севере, северо-востоке Карагандинской области ожидается гроза, ночью на севере области, днем на большей части области - усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем в Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юге Актюбинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере, северо-западе Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

    На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской, на юге Восточно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.


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