Ненастная погода ожидается в Казахстане 11 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами. Лишь на юге и западе Казахстана под влиянием отрога антициклона сохранится погода преимущественно без осадков. На большей части республики ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», утром и днем на юге, юго-востоке, севере Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, юго-востоке Костанайской области ожидается гроза, ночью на западе, севере, днем на большей части области - усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке Северо-Казахтанской области ожидается гроза, ночью на востоке, днем на большей части области - усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-западе, юге, в центре Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, град, на юго-западе, западе - усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере, северо-востоке Карагандинской области ожидается гроза, ночью на севере области, днем на большей части области - усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юге Актюбинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, северо-западе Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской, на юге Восточно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.