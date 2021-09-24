Ненастная погода будет в Казахстане 25-27 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25-27 сентября неустойчивый характер погоды ожидается на большей части Казахстана, этому будет способствовать объединение двух циклонов северо-западного и южного. Пройдут дожди, в северной половине и на востоке республики возможен переход дождя в снег, усилится ветер. В ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе республики основной фон температуры воздуха ночью 7-15, днем понижение от 15-25 до 10-20 тепла, на северо-западе ночью повышение от 3 мороза-5 тепла до 3-11 тепла, днем понижение от 13-23 до 3-13 тепла, на севере и в центре страны ночью столбики термометров будут повышаться от 2-7 мороза до 3-8 тепла, днем колебание от 10-20 до 5-13 тепла, на востоке республики температура воздуха ночью 5 мороза-5 тепла, днем 7-17 тепла, на юге и юго-востоке республики ночью повышение от 5-15 до 10-17 тепла, днем понижение от 25-32 до 18-25 тепла.