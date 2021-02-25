Ненадлежащее ведение работ по зимнему содержанию дорог выявили в Павлодарском Прииртышье

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Областной филиал Национального центра качества дорожных активов направил предписания заказчику и подрядчику работ по зимнему содержанию дорог региона, выполненных ненадлежащим образом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам инспекционных выездов за ненадлежащее ведение работ по зимнему содержанию сотрудниками национального центра качества выписаны два предписания, которые с сопроводительными письмами направлены заказчику и подрядчику», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в Павлодарском областном филиале Национального центра качества дорожных активов.

По данным источника, этой зимой специалисты филиала наццентра по Павлодарской области на разные участки дорог совершили 51 выезд: 34 выезда в 2020 году, 17 выездов в 2021 году.

«В ходе выездов по каждой организации и подразделению, занятому на зимнем содержании дорог республиканской сети, отобраны и испытаны пробы противогололёдного материала в виде пескосоляной смеси в количестве 16 проб (двенадцать проб в 2020 году, четыре пробы в 2021 году), используемой для предупреждения и борьбы с зимней скользкостью. В двух случаях выявлено несоответствие требованиям», - добавили в филиале наццентра.