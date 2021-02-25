Ненадлежащее ведение работ по зимнему содержанию дорог выявили в Павлодарском Прииртышье
«По результатам инспекционных выездов за ненадлежащее ведение работ по зимнему содержанию сотрудниками национального центра качества выписаны два предписания, которые с сопроводительными письмами направлены заказчику и подрядчику», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в Павлодарском областном филиале Национального центра качества дорожных активов.
По данным источника, этой зимой специалисты филиала наццентра по Павлодарской области на разные участки дорог совершили 51 выезд: 34 выезда в 2020 году, 17 выездов в 2021 году.
«В ходе выездов по каждой организации и подразделению, занятому на зимнем содержании дорог республиканской сети, отобраны и испытаны пробы противогололёдного материала в виде пескосоляной смеси в количестве 16 проб (двенадцать проб в 2020 году, четыре пробы в 2021 году), используемой для предупреждения и борьбы с зимней скользкостью. В двух случаях выявлено несоответствие требованиям», - добавили в филиале наццентра.