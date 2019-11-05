Ненадлежащая медпомощь оказывалась жителям села в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Прокурорами Аршалынского и Аккольского районов устранены имевшие место нарушения прав граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

Как рассказали в ведомства, прокуратурой Аршалынского района выявлены нарушения прав инвалидов.

«В нарушение норм трудового законодательства продолжительность рабочего времени инвалидов 2 группы превышала положенные 36 часов в неделю (в среднем 40 часов в неделю). Также установлено, что объекты госучреждений не были приспособлены для доступа лиц с ограниченными возможностями. После вмешательства прокуратуры района трудовые договоры приведены в соответствие с законом, у административных зданий установлены пандусы, а также знаки парковочного места для транспорта инвалидов», - отметили в прокуратуре.

В Аккольском районе по обращению жителей села Радовки инициирована проверка качества медицинского обслуживания.

«Установлено, что на протяжении нескольких лет сельчанам не оказывалась надлежащая медицинская помощь, не проводился обход жителей. Все нарушения рассмотрены на совещании с участием главного врача ЦРБ. Районной больницей приняты обязательства об устранении всех нарушений в медобслуживании населения», - добавили в ведомстве.

По сообщению прокуратуры региона, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей соответствующие должностные лица привлечены к ответственности.