Немцы оригинально проводили шотландцев с ЕВРО-2024

Хозяева чемпионата ЕВРО проводили Шотландию радостными баварскими мелодиями в живом исполнении, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Спортс на Евро-2024.

Вылетевшие из турнира шотландцы прошли мимо всего этого с абсолютно каменными лицами.

Напомним, Шотландия выступала в группе А вместе с Германией, Швейцарией и Венгрией. В этом квартете в плей-офф вышли хозяева турнира - с первого места и представили страны часов и сыра. Мадьяры с тремя очками оказались на третьей строчке, а Шотландия с одним заработанным баллом замкнула турнирную таблицу.