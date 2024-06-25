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    16:07, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Немцы оригинально проводили шотландцев с ЕВРО-2024

    Немцы оригинально проводили шотландцев с ЕВРО-2024
    Фото: кадр из видео

    Хозяева чемпионата ЕВРО проводили Шотландию радостными баварскими мелодиями в живом исполнении, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Спортс на Евро-2024.

    Вылетевшие из турнира шотландцы прошли мимо всего этого с абсолютно каменными лицами.

    Напомним, Шотландия выступала в группе А вместе с Германией, Швейцарией и Венгрией. В этом квартете в плей-офф вышли хозяева турнира - с первого места и представили страны часов и сыра. Мадьяры с тремя очками оказались на третьей строчке, а Шотландия с одним заработанным баллом замкнула турнирную таблицу.

    Теги:
    Спорт Футбол ЕВРО-2024 Шотландия Видео Германия
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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