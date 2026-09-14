«Немного не повезло»: Бибисара Асаубаева о бронзе на Global Chess League

Лидер женской сборной Казахстана по шахматам Бибисара Асаубаева успешно завершила выступление на престижном коммерческом командном турнире Tech Mahindra Global Chess League-2026 в Бангалоре.

Казахстанская шахматистка гроссмейстер выступала в составе клуба FYERS American Gambits.

Турнир с общим призовым фондом в 1 миллион долларов завершился 13 сентября. На финише группового этапа гроссмейстер Асаубаева показала отличную игру, одержав две важные победы подряд, в том числе разгромив индианку Дивью Дешмух со счетом 4:0, а также взяв реванш у россиянки Полины Шуваловой (3:0), за что получила награду «Игрок матча» (Player of the Match). По итогам групповой стадии её команда заняла третье место, завоевав бронзовые награды.

Шахматистка эмоционально прокомментировала итоги соревнований на своей странице в соцсетях.

— Нам совсем немного не повезло — мы не попали в финал, но я рад, что нам удалось завоевать бронзу! Спасибо всем болельщикам, которые приходили поддерживать нас каждый день, и спасибо, Бангалор, за теплый прием! Следующая остановка — Олимпиада, — сообщила Бибисара Асаубаева

Теперь трехкратная чемпионка мира по блицу готовится к защите чести Казахстана на предстоящей Всемирной шахматной олимпиаде.