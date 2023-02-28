Немедицинским работникам повысят зарплату на 20% - Минздрав РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала вопрос повышения зарплаты среднего медицинского персонала, а также немедицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2023 году зарплата врачей повысилась на 30%, а среднего медицинского работника - на 20%.

«Средним медработникам ежегодно повышается зарплата на 20%. Немедицинским работникам, которые работают в медицинских организациях, им тоже с этого года идет повышение заработной платы на 20%», - заявила Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

К 2023 году заработная плата медицинских работников будет в 2 раза выше средней заработной платы в экономике. Повышение заработной платы затронуло более 74 тысяч врачей, или охват составил 100%.

По сообщению Минздрава, к 2023 году планируется среднюю заработную плату врача повысить до 531 тысячи тенге, среднего медицинского работника - до 249 тысяч тенге.



