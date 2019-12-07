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Немецкий политолог: Визит Президента РК в Германию положительно повлиял на торгово-инвестиционное сотрудничество между странами
БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Немецкий политолог, специализирующийся на странах Центральной Азии, Гюнтер Кнабе прокомментировал итоги официального визита Президента Казахстана в Германию, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Визит Президента в Германию придаст новый импульс развитию двусторонних экономических отношений - эксперт
Касым-Жомарт Токаев 5-6 декабря находился в Берлине, где встречался с руководством ФРГ, видными немецкими политиками и представителями германского бизнеса.
«Встречи Касым-Жомарта Токаева с бизнесменами из Германии в рамках Берлинского Евразийского клуба были успешными», - написал Гюнтер Кнабе в электронном письме на запрос «Казинформа».
Выступая в пятницу в рамках 28-го заседания Берлинского Евразийского клуба, Глава государства объявил об эксклюзивных условиях для немецкого бизнеса.
«Около 400 участников, большинство из которых немецкие бизнесмены, были проинформированы Президентом о сегодняшнем Казахстане, экономических проблемах и шансах для Германии», - добавил он.
Казахстанский лидер призвал германский бизнес наращивать инвестиции в экономику нашей страны.
«Встречи Касым-Жомарта Токаева окажут значительное положительное влияние на дальнейшую экономическую деятельность Германии в Казахстане», - уверен эксперт.
В ходе двухдневного визита подписаны тридцать казахстанско-германских экономических документов на общую сумму 2,4 миллиарда долларов.
«Экономика Германии, наконец, осознает важность Казахстана и демонстрирует растущий интерес», - заключил эксперт.
Фото: www.dw.com
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