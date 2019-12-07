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Немецкий политолог: Визит Президента РК в Германию положительно повлиял на торгово-инвестиционное сотрудничество между странами

7 Декабря 2019 16:31
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Немецкий политолог: Визит Президента РК в Германию положительно повлиял на торгово-инвестиционное сотрудничество между странами

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Немецкий политолог, специализирующийся на странах Центральной Азии, Гюнтер Кнабе прокомментировал итоги официального визита Президента Казахстана в Германию, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Визит Президента в Германию придаст новый импульс развитию двусторонних экономических отношений - эксперт
Опубликовано видео второго дня официального визита Касым-Жомарта Токаева в Германию Президент РК провёл беседу с директором отдела внешних связей Института Fraunhofer Президент РК  провел ряд встреч с представителями германского бизнеса

Касым-Жомарт Токаев 5-6 декабря находился в Берлине, где встречался с руководством ФРГ, видными немецкими политиками и представителями германского бизнеса.

«Встречи Касым-Жомарта Токаева с бизнесменами из Германии в рамках Берлинского Евразийского клуба были успешными», - написал Гюнтер Кнабе в электронном письме на запрос «Казинформа».

Выступая в пятницу в рамках 28-го заседания Берлинского Евразийского клуба, Глава государства объявил об эксклюзивных условиях для немецкого бизнеса.

«Около 400 участников, большинство из которых немецкие бизнесмены, были проинформированы Президентом о сегодняшнем Казахстане, экономических проблемах и шансах для Германии», - добавил он.

Казахстанский лидер призвал германский бизнес наращивать инвестиции в экономику нашей страны.

«Встречи Касым-Жомарта Токаева окажут значительное положительное влияние на дальнейшую экономическую деятельность Германии в Казахстане», - уверен эксперт.

В ходе двухдневного визита подписаны тридцать казахстанско-германских экономических документов на общую сумму 2,4 миллиарда долларов.

«Экономика Германии, наконец, осознает важность Казахстана и демонстрирует растущий интерес», - заключил эксперт.

Фото: www.dw.com

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Германия, Общество,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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