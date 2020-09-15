Немецкий переводчик Абая Леонард Кошут награжден орденом «Достық»

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – По поручению Главы государства, в рамках 175-летия со дня рождения великого мыслителя, поэта и основателя казахской письменной литературы Абая Кунанбайулы, Посол Казахстана в Германии Даурен Карипов вручил переводчику творчества Абая, немецкому автору книг и литературоведу Леонарду Кошуту орден «Достық» II степени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

Во время торжественной церемонии вручения высокой награды в здании Посольства Д. Карипов выразил благодарность Л. Кошуту за многолетний творческий вклад в укрепление дружественных отношений между Казахстаном и Германией, позволивший приблизить шедевры Абая к немецкоязычным читателям.

Леонард Кошут родился 25 июля 1923 года. Его профессиональная деятельность была связана с переводом на немецкий язык и популяризацией произведений русской классической и советской литературы XX века.

В рамках проекта Посольства РК в ФРГ «Казахская библиотека» в 2007 году Леонард Кошут в сотрудничестве с Герольдом Бельгером перевел на немецкий язык «Слова назидания» Абая, а в 2018 году издал немецкоязычный сборник стихотворений Абая под названием «Zwanzig Gedichte».

Л. Кошут также перевел на немецкий язык сборник произведений Олжаса Сулейменова «Азимут кочевников».