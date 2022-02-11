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Немецкие компании могут внести вклад в достижение климатической нейтральности,  к  которой стремится Казахстан –   МИД ФРГ

11 Февраля 2022 15:03
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Немецкие компании могут внести вклад в достижение климатической нейтральности,  к  которой стремится Казахстан –   МИД ФРГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Немецкие компании могут внести важный вклад в достижение климатической нейтральности, к которой стремится Казахстан к 2060 году. Об этом на брифинге по итогам казахстанско-германских политических консультаций Уполномоченный МИД ФРГ по вопросам сотрудничества со странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Маттиас Люттенберг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Уполномоченный МИД ФРГ отметил, что Германия и Европейский союз будут и впредь в ближайшие десятилетия поддерживать и выступать в качестве надежных партнеров для Казахстана.

«Нынешний юбилей дипломатических отношений не означает, что мы останавливаемся на достигнутом. Перед нами стоят много задач, которые мы хотели бы продолжать решать вместе в будущем. В этой связи, я подразумеваю, что среди прочего также есть следующие задачи - расширение экономического сотрудничества, сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии, водорода или редких полезных ископаемых. Общей целью является еще более прочное закрепление Казахстанско-немецкого университета в образовательной системе Казахстана. Декарбонизация экономик наших стран, к которой стремятся Германия и Казахстан, также являются точками соприкосновения. Обладая опытом, устойчивыми инвестициями и современными технологиями, немецкие компании могут внести важный вклад в достижение климатической нейтральности, к которой стремится Казахстан к 2060 году», - сказал Маттиас Люттенберг.

Как отметил Уполномоченный МИД ФРГ, Казахстан также играет центральную роль в немецкой инициативе «Зеленая Центральная Азия», с которой Германия хочет укрепить трансграничное сотрудничество по вопросам воздействия на климат и предотвращения конфликтов в регионе.

«Есть много других отправных точек для дальнейшего развития и углубления нашего сотрудничества в течение следующих 30 лет», - добавил Уполномоченный МИД ФРГ.

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#Экономика   #Германия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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