Немецкие инвестиции в РК сократились

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Немецкие инвестиции в РК сократились на внушительные 22% по сравнению с прошлым годом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

«По итогам 12 месяцев 2018 года товарооборот между Германией и Казахстаном увеличился на 10,8% за год и составил 2,1 млрд долл. США (годом ранее — 1,9 млрд долл.). 78,1% всего товарооборота пришлось на импорт товаров и услуг из Германии в РК, сумма составила 1,6 млрд долл. США (+10,9% за год). Экспорт из РК в Германию достиг 21,9%, или 462,7 млн долл. США, увеличившись на 10,6% за год», - отмечено в сообщении.

Согласно распространенным данным, за январь–август текущего года товарооборот составил 1,1 млрд долл. США — на 30,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,5 млрд долл. США). Импорт составил 860,4 млн долл. США (−27% за год), экспорт — 203,3 млн долл. США (−41,9% за год).

На конец сентября 2019 года в РК действуют 606 компаний с участием капитала из Германии. Из них 575 — это малые предприятия, 20 — средние, 10 — крупные компании.

На конец июня текущего года обязательства Казахстана перед инвесторами из Германии составили 1,7 млрд долл. США — на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (1,6 млрд долл. США). К примеру, Германия входит в десятку стран, лидирующих по объёму инвестиций в обрабатывающую промышленность РК (396,5 млн долл. США); в сферу электроснабжения, подачу газа, пара и воздушное кондиционирование было инвестировано 111,8 млн долл. США, в сферу профессиональной, научной и технической деятельности — 181,8 млн долл. США.

Кроме того, продолжаются работы по созданию новых проектов. Так, в октябре текущего года в ходе казахстанско-германского бизнес-форума в Берлине достигнуты договорённости о реализации инвестиционных проектов с немецкими компаниями на общую сумму порядка 700 млн долл. США. Планируется, что документы о реализации инвестиционных проектов будут подписаны в декабре текущего года.

По данным пресс-центра Министерства иностранных дел РК, в целом за 2018 год в Казахстане были реализованы 4 инвестиционных проекта с участием немецкого капитала на сумму более 183 млн. долл. США в сфере торговли, промышленности и возобновленных источников энергии (ВИЭ). Реализация этих проектов позволила создать около 400 новых рабочих мест.

Также в апреле 2019 года в рамках 12-го заседания Межправительственной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между РК и ФРГ была достигнута принципиальная договорённость о разработке и подписании на высоком уровне проекта дорожной карты, систематизирующей сферы сотрудничества между странами и направленной на реализацию проектов в различных секторах экономики.

Тем временем по итогам первого полугодия текущего года валовой приток прямых иностранных инвестиций из Германии в РК составил 169,4 млн долл. США, сумма сократилась на 22,4% за год. За аналогичный период прошлого года валовой приток инвестиций достиг 218,2 млн долл. США.