В Президентском центре Управления делами Президента РК состоялось торжественное открытие выставки «Объединяющее искусство: «Казахстан-Индия», целью которой является развитие двусторонних культурных связей казахстанско-индийских отношений, имеющих богатое историческое и духовное наследие, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие организовано Культурным центром имени Свами Вивекананды Посольства Республики Индия в Казахстане совместно с акварельной мастерской «Немалевичи» города Павлодара в рамках международного проекта Президентского центра РК «Диалог посредством культуры».

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Сегодня нам предоставляется редкая возможность увидеть Индию и ее культуру глазами наших соотечественников и, в свою очередь, нашу родину в творческом переосмыслении индийских мастеров кисти. Картины известного индийского художника доктора Рама Виранжана, отображающие сельские панорамы Казахстана, заставляют взглянуть на эти обыденные, казалось бы, пейзажи совершенно по-новому и открыть для себя их неброскую и притягательную красоту. То же самое можно сказать и о работе наших казахстанских художников, посвященной культуре и традиции Индии. Самобытные произведения авторов акварельной мастерской «Немалевичи» и ее руководителя Светланы Кравченко передают неподражаемое обаяние загадочного мира востока. Такой творческий синтез создает самую настоящую синергию, которую, уверен, вы все в полной мере почувствуете, ознакомившись с представленными на выставке художественными работами. Уважаемые гости, в заключение, хотел бы выразить слова благодарности послу Республики Индия в Казахстане, господину Нагендре Прасаду, директору индийского культурного центра, господину Санджаю Веди, доктору Раму Виранжану и руководителю акварельной мастерской «Немалевичи» Светлане Кравченко за организацию такого прекрасного мероприятия, — сказал на открытии выставки директор центра Бакытжан Темирболат.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

В рамках выставки было представлено 90 акварельных работ 25 авторов. Из них 48 работ — участников Акварельной мастерской «Немалевичи», объединившей под одной крышей непрофессиональных художников, представителей разных профессий — учителей, юристов, экономистов, медицинских работников и других, а также 21 акварель — руководителя мастерской Светланы Кравченко. На картинах изображены красивые пейзажи Индии и Казахстана, этнические мотивы, архитектурные сюжеты, портреты, натюрморты.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

— Уважаемые коллеги, гости, ценители искусства, добро пожаловать на эту выставку, объединяющую две страны. Искусство преодолевает языковые барьеры, позволяя людям из разных слоев общества общаться на эмоциональном и интеллектуальном уровнях. Искусство может передавать сложные идеи, эмоции и повествования, которые сложно выразить просто словами. Для нас, дипломатов, художественные выставки играют очень большую роль в укреплении отношений между странами. Это предоставляет платформу для культурного обмена, взаимопонимания и сотрудничества. Совместные выставки, на которых художники из разных стран сотрудничают друг с другом, также способствуют культурному обмену и укреплению связей между народами. Искусство является важнейшим средством сохранения и выражения культурного наследия и традиций. Оно отражает ценности, убеждения и опыт предков, позволяя будущим поколениям лучше понимать и принимать свою историю и идентичность. Я хочу сказать, что искусство незаменимо в силу своей способности обогащать жизнь, способствовать взаимопониманию, стимулировать инновации и вносить позитивные социальные изменения. На этой выставке художница госпожа Светлана Кравченко выразила свое понимание и восхищение культурой Индии, а профессор Рам Виранжан выразил свое восхищение Казахстаном. Это тот самый вид сотрудничества, который способствует взаимопониманию в искусстве и культуре, — отметил посол Индии в Казахстане Нагендра Прасад.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Доктор Рам Виранжан — профессор, заведующий кафедрой изобразительного искусства Университета г. Курукшетра рассказал о том, как возникла идея и как была осуществлена выставка.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Большое спасибо, Казахстан, спасибо посольству Индии за приглашение. Восхищен зданием, где проходит мероприятие — это настоящий дворец. Идея организации сегодняшней выставки имеет девятилетнюю историю, начиная с того момента, когда госпожа Светлана Кравченко приехала на международную выставку в Индию. Я пригласил ее в наш университет, где она провела мастер-классы, после чего началось наше сотрудничество. Хочу отметить, что позже меня пригласили в Казахстан, в Павлодар. Я до сих пор храню теплые воспоминания об этом городе, где я работал некоторое время в должности проректора Павлодарского государственного университета, — рассказал профессор.

Необходимо отметить, что на выставке также была представлена акварельная серия из 21 работы индийского художника, профессора «Зимние пейзажи Казахстана» к созданию которых автора вдохновили удивительные, завораживающие зимние панорамы казахстанской сельской местности.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Мне особенна полюбилась казахская зима. В каждой моей работе изображены казахские жилища, на фоне казахской степи. Когда Астана праздновала свое 20-летие, столичные власти проводили большой арт-проект, на который я также был приглашен. Связи в искусстве между Индией и Казахстаном имеют большую историю, как вы заметили, и мы надеемся, что наше культурное партнерство будет только расти, — отметил художник.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Добавим, акварельная живопись является одной из сложных техник в изобразительном искусстве. Это легкая, воздушная, живая, подвижная живопись, которая требует особого умения и терпения.

Выставка «Объединяющее искусство: «Казахстан-Индия» продлится до 23 июня 2024 года.