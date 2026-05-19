Нельзя превращать историю в инструмент раздора — Президент Казахстана
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность», передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам Касым-Жомарта Токаева, история, как золотой мост, соединяющий народы, должна способствовать построению справедливого и безопасного миропорядка.
— Для этого нам необходимо объединить усилия и действовать сообща во имя общих интересов. Очевидно, что в этом вопросе научное сообщество играет особую роль. Нет сомнений в том, что идеи и конструктивные предложения, которые прозвучат на сегодняшней встрече, станут основой для новых научных трудов, международных проектов и экспедиций. Мы планируем проводить данный симпозиум на регулярной основе. Думаю, что и в дальнейшем вы продолжите вносить огромный вклад в эту важную работу. Еще раз выражаю всем вам огромную благодарность, — сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что историческое значение симпозиума по истории Золотой Орды уникально.
— По итогам данной важной встречи будет принята специальная резолюция. Уверен, что этот документ придаст новый импульс работе по изучению истории и наследия Золотой Орды, — заключил Президент.
На симпозиуме также выступили директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазар Элунду Ассомо, Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, президент фонда «La France s’engage» Одрэ Азуле, президент Академии наук Монголии Дэмбэрэл Содносамбуу, президент Академии наук Узбекистана Шавкат Аюпов.
