Нелегалов из Нигерии отправила домой полиция Алматы

В Алматы нелегалов из Нигерии отправили домой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

На этот раз миграционной службой Алматы организована авиатранспортировка девяти граждан Нигерии.

– Это те иностранцы, которые в период пребывания в Казахстане нарушили законодательство в сфере миграции населения, в частности, не покинули территорию РК в установленные законом сроки и постановлением суда подвергнуты административному взысканию в виде выдворения за пределы нашего государства. Отметим, что эта процедура проходит в несколько этапов, – сообщил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

Ранее 19 граждан стран африканского континента, задержанные за нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан, были депортированы к себе на родину.