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    20:15, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Нелегалов из Нигерии отправила домой полиция Алматы

    нелегалы
    Фото: Polisia.kz

    В Алматы нелегалов из Нигерии отправили домой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    На этот раз миграционной службой Алматы организована авиатранспортировка девяти граждан Нигерии.

    – Это те иностранцы, которые в период пребывания в Казахстане нарушили законодательство в сфере миграции населения, в частности, не покинули территорию РК в установленные законом сроки и постановлением суда подвергнуты административному взысканию в виде выдворения за пределы нашего государства. Отметим, что эта процедура проходит в несколько этапов, – сообщил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

    Ранее 19 граждан стран африканского континента, задержанные за нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан, были депортированы к себе на родину.

     

    Теги:
    МВД РК Закон и право Регионы Казахстана Африка Регионы полиция нелегалы Алматы мигранты
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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