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    12:34, 30 Май 2024 | GMT +6

    Нелегальный криптообменник закрыли в Костанайской области

    биткоин
    Фото: pixabay

    Незаконная предпринимательская деятельность нелегального криптообменника пресечена Агентством по финансовому мониторингу, передает агентство Kazinform. 

    Как сообщили в пресс-службе АФМ, с 2020 по 2022 год в городе Тобыл Костанайской области гражданин занимался запрещенной  предпринимательской деятельностью – оборотом необеспеченных цифровых активов.

    Посредством веб-сайта подсудимый осуществлял куплю–продажу необеспеченного цифрового актива Bitcoin за национальную валюту тенге, с извлечением дохода в сумме почти 358 млн тенге, то есть в особо крупном размере.

    Судом он признан виновным и приговорен к ограничению свободы на два года, а также лишен права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, цифровым майнингом сроком на два года.

    Агентство по финансовому мониторингу предупреждает, что указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в г.Астана при наличии соответствующей лицензии.

     

    Теги:
    Криптовалюта Закон и право Костанайская область АФМ Биткоин
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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