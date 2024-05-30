Нелегальный криптообменник закрыли в Костанайской области

Незаконная предпринимательская деятельность нелегального криптообменника пресечена Агентством по финансовому мониторингу, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе АФМ, с 2020 по 2022 год в городе Тобыл Костанайской области гражданин занимался запрещенной предпринимательской деятельностью – оборотом необеспеченных цифровых активов.



Посредством веб-сайта подсудимый осуществлял куплю–продажу необеспеченного цифрового актива Bitcoin за национальную валюту тенге, с извлечением дохода в сумме почти 358 млн тенге, то есть в особо крупном размере.



Судом он признан виновным и приговорен к ограничению свободы на два года, а также лишен права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, цифровым майнингом сроком на два года.

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает, что указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в г.Астана при наличии соответствующей лицензии.