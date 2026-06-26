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    Нелегальные мигранты могут без штрафов покинуть Кыргызстан

    В Кыргызстане объявили о новой мере в отношении иностранцев, которые находятся в стране с нарушением миграционного законодательства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Нелегальные мигранты
    Фото: Kaбар

    Соответствующий указ подписан президентом страны. Согласно документу, иностранцы и лица без гражданства, нарушившие правила пребывания, могут добровольно покинуть территорию страны без административных санкций.

    Действие указа распространяется на лиц, у которых:

    • истек срок действия визы или вида на жительство (ВНЖ);

    • аннулирован вид на жительство;

    • отсутствуют или просрочены регистрация либо разрешение на работу;

    • истек разрешенный законом срок пребывания в стране;

    • фактическая цель нахождения в КР не совпадает с заявленной при въезде.

    Для этого им необходимо в период с 1 июля по 31 июля 2026 года обратиться в территориальные подразделения органов внутренних дел КР по месту пребывания для получения письма, необходимого для оформления выездной визы. После чего требуется самостоятельно без участия третьих лиц и посредников подать заявление на оформление выездной визы через официальный сайт электронной визы www.evisa.e-gov.kg.

    По данным МИД Кыргызстана, выездная виза для них оформляется без взимания визового сбора, административный штраф за нарушение применяться не будет.

    Ранее сообщалось, что трудовым мигрантам Кыргызстана могут разрешить участвовать в парламентских выборах.

    Виза В мире Кыргызстан Общество СНГ Граница Мигранты Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор