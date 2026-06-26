Нелегальные мигранты могут без штрафов покинуть Кыргызстан
В Кыргызстане объявили о новой мере в отношении иностранцев, которые находятся в стране с нарушением миграционного законодательства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.
Соответствующий указ подписан президентом страны. Согласно документу, иностранцы и лица без гражданства, нарушившие правила пребывания, могут добровольно покинуть территорию страны без административных санкций.
Действие указа распространяется на лиц, у которых:
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истек срок действия визы или вида на жительство (ВНЖ);
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аннулирован вид на жительство;
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отсутствуют или просрочены регистрация либо разрешение на работу;
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истек разрешенный законом срок пребывания в стране;
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фактическая цель нахождения в КР не совпадает с заявленной при въезде.
Для этого им необходимо в период с 1 июля по 31 июля 2026 года обратиться в территориальные подразделения органов внутренних дел КР по месту пребывания для получения письма, необходимого для оформления выездной визы. После чего требуется самостоятельно без участия третьих лиц и посредников подать заявление на оформление выездной визы через официальный сайт электронной визы www.evisa.e-gov.kg.
По данным МИД Кыргызстана, выездная виза для них оформляется без взимания визового сбора, административный штраф за нарушение применяться не будет.
Ранее сообщалось, что трудовым мигрантам Кыргызстана могут разрешить участвовать в парламентских выборах.