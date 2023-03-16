Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

Нелегальный вывоз военного обмундирования пресечен на пункте пропуска «Кайрак» в Костанае

16 Марта 2023, 14:12
Нелегальный вывоз военного обмундирования пресечен на пункте пропуска «Кайрак» в Костанае Фото: пресс-служба Департамента госдоходов Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На автомобильном пункте пропуска «Кайрак» в Костанайской области пресечен нелегальный вывоз военного обмундирования, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента госдоходов.

«Совместными усилиями департамента государственных доходов по Костанайской области и Пограничной службы КНБ РК задержано транспортное средство марки «Газель», в грузовом отсеке которого обнаружены военные шлемы и тактические рюкзаки. Перевозка осуществлялась с применением товаров прикрытия, сведения о товарах в товаросопроводительной документации отсутствуют»,- сообщили в ведомстве.

photo

Сейчас транспортное средство с грузом находятся в расположении пункта пропуска. По данным департамента, принимаются меры по установлению происхождения товаров и причастных к вывозу лиц.

«По итогам оперативных мероприятий будут приняты соответстствующие меры реагирования по привлечению виновных лиц к ответственности и изъятию груза в пользу государства»,- добавили в департаменте госдоходов.


Новости по теме
Костанай будут озеленять по-новому
Ситуация в южных районах Костанайской области стабильная - ДЧС
Новый состав городского маслихата озвучили в Костанае
Теги:
Читайте также
Заморозки, осадки, пыльная буря ожидаются в Казахстане
Бронзовому призеру ЧМ по боксу Надежде Рябец вручили сертификат на полмиллиона тенге
Сайлаубек Ещанов избран председателем Костанайского областного маслихата
Водитель врезался в теплотрассу и погиб в Костанайской области
Почти 13 тысяч костанайцев находятся за чертой бедности и получают соцпомощь
Почти 10 млрд тенге направят на поддержку МСБ в Костанайской области
Шторм прогнозируют на большей части Казахстана
В Джангельдинском районе Костанайской области размыло плотину
Новости партнеров
Популярное
1 Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане
2 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
3 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
4 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
5 Китайская компания продолжит строительство LRT – акимат Астаны

Лента новостей