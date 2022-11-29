Нелегальным гастарбайтерам будет выгоднее выйти из тени – МВД РК

29 Ноября 2022, 12:49

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет проведена цифровизации миграционных процессов. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Концепция (миграционной политики РК на 2023-2027) предполагает развитие цифровизации в миграционных процессах. Поэтому в плане предусмотрены мероприятия по реинжинирингу процессов, чтобы их правильно и логично выстроить», - сказал Марат Ахметжанов.

Министр отметил, что это позволит их оптимизировать перед оцифровкой и минимизировать коррупционные риски, в том числе путем перевода большинства государственных услуг на смартфоны.

«В целом за счет цифровизации и ожидаемой либерализации политики со стороны уполномоченного органа в отношении трудовых иммигрантов, надеемся на то, что нелегалы смогут выйти из тени и им выгоднее будет находится в Казахстане легально. Это особенно важно, учитывая увеличивающийся поток прибывающих иностранных граждан», - добавил Марат Ахметжанов.