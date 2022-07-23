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Нелегальных таксистов и авто с подложными номерами выявили в Нур-Султане
23 Июля 2022 08:16

Нелегальных таксистов и авто с подложными номерами выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе патрулирования полицейские задержали двух водителей с подложными номерами и около десятка нелегальных таксистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Так, сотрудниками полиции остановлен автомобиль Toyota Mark 2, который двигался по объездной дороге со стороны aэропорта на проспекте Кабанбай батыра. При осмотре было установлено, что водитель управлял автомобилем с использованием устройства, позволяющим при необходимости скрыть государственный номерной знак.

За управление транспортным средством с применением специальных устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков, составлены административные протоколы по статье 590 части 4 КоАП РК. Решением суда водителям грозит штраф в размере 20 МРП или лишение прав управления транспортными средствами сроком на один год. Автомашины нарушителей водворены на коммунальную автостоянку.

Кроме того, в ходе ОПМ выявлено восемь фактов нелегальной перевозки пассажиров. Сотрудники полиции задержали граждан Узбекистана и Таджикистана, которые занимались незаконными перевозками. Водители осуществляли перевозку пассажиров через мобильное приложение «Yandex» без соответствующих регистрационных документов. В отношении иностранцев составлены административные протоколы по статье 436 КоАП РК. Автомобили водворены на коммунальную стоянку.

В столице с 19 июля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» в целях повышения уровня дорожной безопасности. Во время ОПМ выявлено более 1 тыс. нарушений ПДД. С помощью мобильного приложения «Қорғау» около 146 водителей уведомлены об имеющихся задолженностях по административным правонарушениям. На коммунальную стоянку города водворено 33 автомашины.


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