Нелегальных перевозчиков выявляют костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Специальные рейды проводятся в местах остановок автобусов и других маршрутных транспортных средств. Только за один день работы стражи порядка составили 7 административных протоколов на водителей за нарушение правил остановки и стоянки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Первый заместитель начальника департамента полиции Костанайской области, полковник полиции Негмет Исмагулов отмечает, что проблема нелегальных перевозчиков поднимается постоянно. Для их решения проводятся совместные регулярные рейды, которые направлены на выявление нарушителей. Соответствующий документ подписан департаментом полиции Костанайской области, Ассоциацией перевозчиков Костанайской области, а также управлением пассажирского транспорта.

«С начала года за нарушение правил остановки на остановочных площадках маршрутных транспортных средств к административной ответственности привлечено 45 водителей, - сообщил заместитель начальника местной полицейской службы ДП Костанайской области, подполковник полиции Виталий Цой. — За осуществление предпринимательской деятельности без уведомления местных исполнительных органов с начала года к административной ответственности привлечено 12 водителей».

Рейды проводятся в тех местах областного центра, где наблюдается наиболее активный пассажиропоток. Это направление в сторону городов Тобыл и Рудного, а также Зеленого базара. Также в местах скопления нелегальных перевозчиков усилено патрулирование.

В то же время о таких фактах полиция просит сообщать на телефон 102, либо мобильное приложение «102», куда можно обратиться по всем фактам, входящим в компетенцию органов внутренних дел. Работает канал круглосуточно.

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