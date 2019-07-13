Нелегальные мигранты штурмовали Пантеон в центре Парижа

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сотни нелегальных мигрантов, которые называют себя «чёрными жилетами», штурмовали усыпальницу выдающихся людей Франции - Пантеон в центре Парижа, требуя права остаться в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

По данным полиции, от 200 до 300 протестующих, в основном из Западной Африки, смогли попасть в архитектурно-исторический памятник, где похоронены национальные герои, включая Вольтера и Виктора Гюго.

«Мы останемся здесь до тех пор, пока последний из нас не получит документы», - говорится в листовке, которую распространяли организаторы.

Молодые люди, маршируя вокруг Пантеона, скандировали: «Чёрные жилеты», что является отсылкой к недавним антиправительственным протестам «жёлтых жилетов».

Около 50-60 правоохранителей забаррикадировали доступ к месту проведения протеста, который проходил мирно. После этого демонстрантов группами вывели из здания Пантеона.

Фото: tass.ru