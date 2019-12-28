Нелегальную пиротехническую продукцию изымают в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогоске обнаружена точка по реализации нелегальной пиротехнической продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

«По словам продавца, товар был приобретен в Алматы. Отсутствие разрешительных документов объясняет недостатком времени. Так или иначе, неизвестно, каков был бы результат использования несертифицированной пиротехники для горожан», - пояснили в полиции.

В ходе рейда спасатели и полицейские изъяли с нелегальной точки более 100 пиротехнических изделий

Отметим, стражи порядка в очередной раз напоминают о том, что продажа пиротехнических изделий лицами, не имеющим лицензию и разрешение на хранение изделий, категорически запрещена.

Также продавать вне контейнеров, то есть с открытых прилавков, из автомашин, палаток, с рук и в переходах тоже запрещено.

Напомним, что в ВКО проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника».