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вчера 16:50
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вчера 09:56
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Нелегальную пиротехническую продукцию изымают в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогоске обнаружена точка по реализации нелегальной пиротехнической продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.
«По словам продавца, товар был приобретен в Алматы. Отсутствие разрешительных документов объясняет недостатком времени. Так или иначе, неизвестно, каков был бы результат использования несертифицированной пиротехники для горожан», - пояснили в полиции.
В ходе рейда спасатели и полицейские изъяли с нелегальной точки более 100 пиротехнических изделий
Отметим, стражи порядка в очередной раз напоминают о том, что продажа пиротехнических изделий лицами, не имеющим лицензию и разрешение на хранение изделий, категорически запрещена.
Также продавать вне контейнеров, то есть с открытых прилавков, из автомашин, палаток, с рук и в переходах тоже запрещено.
Напомним, что в ВКО проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника».
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