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вчера 23:31
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вчера 21:02
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вчера 19:13
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вчера 15:07
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вчера 14:18
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Нелегальную добычу золота вели в 10 районах ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Факты незаконной добычи золота пресекли в 10 районах Восточно-Казахстанской области, сообщает «Хабар 24».
Черные старатели привлечены к административной ответственности. 69 крупных недропользователей извлекали полезные ископаемые и не платили госпошлины, прописанные в контрактных обязательствах. Золотодобытчики не занимались рекультивацией используемых земель. Ущерб от их деятельности за три года региональная прокуратура оценивает в 456 миллионов тенге.
По данным ведомства, природоохранные обязательства ежегодно игнорируют около 20 геологоразведочных компаний, договоры с предприятиями-нарушителями местные власти вынуждены расторгать в одностороннем порядке. Расследованием подобных инцидентов занимается созданная в регионе межведомственная комиссия в составе надзорных органов.
«Ежегодно расторгаются 15-20 договоров, из них 1 или 2 недропользователя добросовестно выполняют свои обязательства по рекультивации земель. Работа по взысканию проводится, вносятся акты реагирования, то есть прокуратура осуществляет надзор в данном направлении», - рассказала помощник прокурора ВКО Муслима Искакова.
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