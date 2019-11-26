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Нелегальную добычу золота вели в 10 районах ВКО

26 Ноября 2019 02:49
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Нелегальную добычу золота вели в 10 районах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Факты незаконной добычи золота пресекли в 10 районах Восточно-Казахстанской области, сообщает «Хабар 24».

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Черные старатели привлечены к административной ответственности. 69 крупных недропользователей извлекали полезные ископаемые и не платили госпошлины, прописанные в контрактных обязательствах. Золотодобытчики не занимались рекультивацией используемых земель. Ущерб от их деятельности за три года региональная прокуратура оценивает в 456 миллионов тенге.

По данным ведомства, природоохранные обязательства ежегодно игнорируют около 20 геологоразведочных компаний, договоры с предприятиями-нарушителями местные власти вынуждены расторгать в одностороннем порядке. Расследованием подобных инцидентов занимается созданная в регионе межведомственная комиссия в составе надзорных органов.

«Ежегодно расторгаются 15-20 договоров, из них 1 или 2 недропользователя добросовестно выполняют свои обязательства по рекультивации земель. Работа по взысканию проводится, вносятся акты реагирования, то есть прокуратура осуществляет надзор в данном направлении», - рассказала помощник прокурора ВКО Муслима Искакова.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область,
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