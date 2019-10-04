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Нелегальную алкогольную продукцию выявили в Кокшетау

4 Октября 2019 22:09
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Нелегальную алкогольную продукцию выявили в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Нелегальную алкогольную продукцию выявили в ходе проверки торговых точек Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента государственных доходов по Акмолинской области.

По информации ведомства, 3 октября 2019 года при проведении проверки в торговой точке по улице Ташенова в Кокшетау налоговиками установлены хранение и реализация нелегальной алкогольной продукции.

«Это 432 бутылки, в том числе спиртосодержащая жидкость в пластиковой таре - 195 бутылок (124,5 литра), без сопроводительных накладных на алкогольную продукцию и учетно-контрольных марок, не поддающихся идентификации - 237 бутылок (129,85) литров. Нелегальная алкогольная продукция конфискована», - добавили в ведомстве.

По факту составлен административный материал для передачи в административный суд по города Кокшетау.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Оксана Матасова

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