Нелегальное оружие и боеприпасы смогут сдать за денежное вознаграждение карагандинцы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жители Карагандинской области смогут сдать за деньги незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. В этом году акция стартует 20 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вознаграждение за добровольно сданное оружие зависит от его вида - до 100 МРП (около 290 тысяч тенге).

При добровольной сдаче граждане освобождаются от уголовной и административной ответственности.

«Подобные акции стали ежегодными. Выкуп проводится в соответствии с постановлением Правительства РК. Желающие сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы за денежное вознаграждение должны обратиться с заявлением в отдел полиции», - пояснил начальник Октябрьского отдела полиции города Караганды Сакен Игембеков.