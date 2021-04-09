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    03:00, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Нелегальное оружие и боеприпасы смогут сдать за денежное вознаграждение карагандинцы

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жители Карагандинской области смогут сдать за деньги незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. В этом году акция стартует 20 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вознаграждение за добровольно сданное оружие зависит от его вида - до 100 МРП (около 290 тысяч тенге).

    При добровольной сдаче граждане освобождаются от уголовной и административной ответственности.

    «Подобные акции стали ежегодными. Выкуп проводится в соответствии с постановлением Правительства РК. Желающие сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы за денежное вознаграждение должны обратиться с заявлением в отдел полиции», - пояснил начальник Октябрьского отдела полиции города Караганды Сакен Игембеков.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Карагандинская область Общество Безопасность Правоохранительные органы
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