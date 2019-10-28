Нелегальное дизтопливо на 2,3 млн тенге изъяли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент экономических расследований изъял нелегальное дизтопливо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, общий объем изъятого дизельного топлива превысил 13 тысяч литров на 2,3 млн тенге.

«По решению суда нефтепродукты, являющиеся предметом совершения преступлений, переданы для обращения в доход государства. В отношении лиц, занимавшихся незаконной транспортировкой, приобретением и хранением нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, принято решение о наложении штрафов на сумму 252,5 тысячи тенге», - проинформировали в департаменте.

Ранее сообщалось, что департамент экономических расследований выявил факт реализации поддельного алкоголя на сумму более 40 млн тенге.