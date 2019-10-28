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Нелегальное дизтопливо на 2,3 млн тенге изъяли в СКО

28 Октября 2019 10:10
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Нелегальное дизтопливо на 2,3 млн тенге изъяли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент экономических расследований изъял нелегальное дизтопливо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации ведомства, общий объем изъятого дизельного топлива превысил 13 тысяч литров на 2,3 млн тенге.

«По решению суда нефтепродукты, являющиеся предметом совершения преступлений, переданы для обращения в доход государства. В отношении лиц, занимавшихся незаконной транспортировкой, приобретением и хранением нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, принято решение о наложении штрафов на сумму 252,5 тысячи тенге», - проинформировали в департаменте.

Ранее сообщалось, что департамент экономических расследований выявил факт реализации поддельного алкоголя на сумму более 40 млн тенге.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Олеся Жуковень

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