-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:34
-
-
-
-
вчера 16:10
-
вчера 15:44
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:47
-
вчера 13:30
-
-
вчера 13:09
-
-
-
-
вчера 12:11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 03:21
-
-
-
-
26.10.2019 23:47
-
-
26.10.2019 22:26
-
Нелегальное дизтопливо на 2,3 млн тенге изъяли в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент экономических расследований изъял нелегальное дизтопливо, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации ведомства, общий объем изъятого дизельного топлива превысил 13 тысяч литров на 2,3 млн тенге.
«По решению суда нефтепродукты, являющиеся предметом совершения преступлений, переданы для обращения в доход государства. В отношении лиц, занимавшихся незаконной транспортировкой, приобретением и хранением нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, принято решение о наложении штрафов на сумму 252,5 тысячи тенге», - проинформировали в департаменте.
Ранее сообщалось, что департамент экономических расследований выявил факт реализации поддельного алкоголя на сумму более 40 млн тенге.
- Дистанционно вести прием граждан будет председатель суда СКО
- 2,8 млн тенге получили жамбылцы за сообщения о коррупции
- Миссия Антикоррупционной службы РК предполагает изменение мышления - Равиль Тюлебаев
- Ужесточить наказание за пьяное вождение и скотокрадство поручил Касым-Жомарт Токаев
- Банда браконьеров убила 3 тысячи сайгаков: Президент поручил положить конец незаконному промыслу
- Женщина — полковник полиции предотвратила грабеж в центре Петропавловска
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана