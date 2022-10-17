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Нелегально проживавших в Алматы мигрантов выдворили из страны
17 Октября 2022, 14:06

Нелегально проживавших в Алматы мигрантов выдворили из страны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нелегально проживавших в Алматы мигрантов выдворили за пределы Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В миграционной службе Алматы сообщили, что в рамках специальной локальной отработки организовано возвращение на родину 18 граждан Узбекистана и 2 граждан Таджикистана. По постановлениям судов Алматы они были выдворены за пределы Казахстана за нарушение миграционного законодательства. Транспортировка осуществлена на специальном автобусе до границы с Узбекистаном. Иностранные граждане были переданы пограничной службе.

«В целом, за 4 дня проведения отработки к административной ответственности привлечено 820 нарушителей миграционного законодательства, 385 из них иностранцы», – сообщил начальник управления миграционной службы ДП города Асхат Бутунчинов.

По сведениям подразделений департамента полиции, всего за 4 дня проведения ОПМ «Нелегал» за пределы РК выдворено 38 иностранцев. Вместе с тем, за непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК к административной ответственности привлечено свыше 400 лиц. За нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы в РК оштрафованы 22 работодателя.


Фото: polisia.kz


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