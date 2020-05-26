Нельзя заставлять детей ходить в летнюю школу - глава Минобразования
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минобразования РК Асхат Аймагамбетов высказался о работе летних школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Завершается учебный год. Как мы договаривались, с 17 августа в школах будет вестись двухнедельные подготовительные мероприятия к школе. Как знаю, в регионах уже начаты работы по летним школам. Мы должны дать возможность детям свободу выбора. В этой связи никто не должен заставлять и не должны быть требования, чтобы дети обязательно ходили в летнюю школу», - заявил Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании Министерства образования и науки.
Как отметил министр, в преддверии нового учебного года будет возможность подготовиться школьникам по таким предметам как математика, казахский и русский языки.
«Еще раз обращаюсь: нельзя заставлять и работать формально. В это время учителя выходят в отпуск. Поэтому, думаю, что каких-либо проблем возникнуть не должно», - добавил глава ведомства.
В ходе аппаратного совещания министр прокомментировал вопрос организации отдыха во время летних каникул, запретив учителям брать расписки с родителей во время каникул.
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