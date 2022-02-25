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Нельзя замалчивать проблемы малообеспеченных – Лаззат Рамазанова

25 Февраля 2022 20:16
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Нельзя замалчивать проблемы малообеспеченных – Лаззат Рамазанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В каждом районе Казахстана появятся Центры поддержки семьи, где будут оказывать помощь нуждающимся и попавшим в трудную жизненную ситуацию. При этом акиматы не должны отказываться от помощи уже действующим социальным проектам, которые реализует неправительственный сектор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

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Об этом заявила председатель Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Лаззат Рамазанова на встрече с общественностью Алматинской области. В мероприятии участвовали члены областной и районных комиссий, представители правоохранительных органов, акиматов, бизнес-леди, представители общественных организаций. Во встрече также участвовала руководитель отделения «ООН-Женщины» в Казахстане Мария Доценко.

Лаззат Рамазанова отметила, что в свете проводимых политических реформ особую важность приобретают вопросы поддержки социально уязвимых слоев населения, а также системной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Для решения этих проблем в каждом районе страны появятся Центры поддержки семьи. Их работа будет скоординирована с Центрами поддержки женского предпринимательства, которые сейчас открываются во всех регионах Казахстана. Таким образом, женщины смогут не просто получать необходимую помощь, но и практические знания для дальнейшей возможности открыть свое дело.

При этом глава Нацкомиссии подчеркнула, что сегодня важно не замалчивать проблемы, а предлагать конструктивные пути решения с учетом региональной специфики.

«Нельзя замалчивать проблемы малообеспеченных семей. Сейчас как никогда нужны вовлеченность, принципиальность и профессионализм всех государственных органов, НПО, общественности – от областного до районного уровня. При этом мы должны быть не просто слышащим, но и действующим государством. Именно «градус» региональных запросов и инициатив поможет эффективно реализовать реформы, обозначенные в Концепции семейной и гендерной политики Казахстана. Наша цель – крепкие семьи, счастливые дети и их родители», - отметила Лаззат Рамазанова.

В ходе визита в Алматы глава Нацкомиссии встретилась с представителями НПО, реализующими социальные проекты – это центр для малообеспеченных и многодетных семей «Бақытты отбасы» и центр социального развития «Зере». Сотрудники центров оказывают системную помощь нуждающимся женщинам, обучают азам различных профессий, а в дальнейшем сопровождают в получении грантов и кредитов по госпрограммам. Благодаря проводимой работе сотни женщин смогли улучшить свои материальные и жилищные условия, получить бесплатные юридические консультации.

Лаззат Рамазанова обратила внимание, что подобные центры нуждаются в постоянной поддержке со стороны местных исполнительных органов.

«Действующая система участия в государственных закупках лишает подобные проекты возможности планировать зарплату сотрудникам, своевременно рассчитываться за аренду помещений. Параллельно с огромной помощью, которые оказывают сотрудники нуждающимся, они вынуждены постоянно биться за свое существование. В вопросах работы таких НПО важно обеспечить устойчивую поддержку со стороны акиматов», - подчеркнула Лаззат Рамазанова.

В ходе визита участницы встреч попросили Лаззат Рамазанову законодательно пересмотреть вопросы предоставления адресной социальной помощи, обеспечения жильем нуждающихся и молодых семей, пересмотреть статус многодетных семей в Казахстане. Представители делового сообщества озвучили проблему подготовки кадров для малых производств, получения сертификатов о казахстанском происхождении товаров для участия в госзакупках и другие. Нацкомиссия возьмет в работу все озвученные вопросы и проблемы.


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#Социальная поддержка   #Общество  
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