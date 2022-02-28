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Нельзя расслабляться  - Ералы Тугжанов об эпидситуации в стране

28 Февраля 2022 18:54
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Нельзя расслабляться  - Ералы Тугжанов об эпидситуации в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на заседании коллегии Министерства здравоохранения РК сообщил о том, что в ряде стран все еще отмечается рост заболеваемости коронавирусом, и призвал казахстанцев не расслабляться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Эпидемиологическая ситуация зависит от уровня вакцинации в стране. В ряде стран волны коронавируса доходили до 3 месяцев. У нас была возможность в течение одного месяца побороть «омикрон». Все это благодаря четко проведенным мероприятиям. Сколько было сопротивлений?! Вы сами видели. Также мы хорошо знаем, что были созданы специальные группы антиваксеров, которые вели обратную пропаганду в борьбе с вирусом. Тем не менее, мы смогли решить эту ситуацию. В результате сфера бизнеса получили возможность работать на 100%», - сказал Ералы Тугжанов.

Заместитель Премьер-Министра пояснил, что появилась возможность заезжать в 57 стран без визы.

«Вакцинированные граждане могут попасть в эти страны даже без ПЦР-теста. Считаем, это хорошая льгота. Однако расслабляться нельзя. В 35 странах отмечается рост заболеваемости коронавирусом, в числе которых есть и соседние страны», - добавил он.


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#Правительство РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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