Нельзя превращать школы в центры религиозных течений – спикер Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов высказал свое мнение по поводу споров о ношении хиджаба в школах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Существуют разные мнения по этому вопросу. Но Казахстан – светское государство, и это четко прописано в нашей Конституции и других законах. Наша Конституция не ограничивает свободу вероисповедания, нет никаких препятствий для тех, кто совершает свои религиозные обряды. Однако школы не должны превращаться в центры политических направлений и религиозных течений» - сказал он в кулуарах заседания в Мажилисе.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что школа – это место, где дети получают образование. По его мнению, в школах нужно обеспечивать условия для обучения и не отвлекать детей и учителей посторонними вопросами.

«В Министерстве (просвещения – прим. ред.) есть нормы по школьной форме. Мы должны придерживаться этих стандартов», - добавил Ерлан Кошанов.

Он заявил, что этот запрет не нарушает конституционных прав человека, и дети смогут выбирать свой путь, когда достигнут совершеннолетия.