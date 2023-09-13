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    13:41, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Нельзя превращать школы в центры религиозных течений – спикер Мажилиса

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов высказал свое мнение по поводу споров о ношении хиджаба в школах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Существуют разные мнения по этому вопросу. Но Казахстан – светское государство, и это четко прописано в нашей Конституции и других законах. Наша Конституция не ограничивает свободу вероисповедания, нет никаких препятствий для тех, кто совершает свои религиозные обряды. Однако школы не должны превращаться в центры политических направлений и религиозных течений» - сказал он в кулуарах заседания в Мажилисе.

    Ерлан Кошанов подчеркнул, что школа – это место, где дети получают образование. По его мнению, в школах нужно обеспечивать условия для обучения и не отвлекать детей и учителей посторонними вопросами.

    «В Министерстве (просвещения – прим. ред.) есть нормы по школьной форме. Мы должны придерживаться этих стандартов», - добавил Ерлан Кошанов.

    Он заявил, что этот запрет не нарушает конституционных прав человека, и дети смогут выбирать свой путь, когда достигнут совершеннолетия.


    Теги:
    Религия Общество Образование Оборона (законопроекты) школа
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