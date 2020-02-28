Нельзя осуществлять социальные реформы без общества – Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский политолог, член Национального совета доверия РК Айдос Сарым высказал свое мнение о работе НСОД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы считаем, что реформы вместе, в совокупности, направлены на то, чтобы перезапускать процесс в целом политической конкуренции, поскольку они определяют закон о партиях, закон о парламентской позиции, о митингах. Законы в совокупности вопросы, которые мы называем доверием. Если нам в течение года удастся все это дело запустить, проверить, это тоже не простой процесс. Сейчас нужно работать с Парламентом. Коллеги сегодня правильно вопрос ставят. Мы все говорим про реформы, а где, собственно, здесь какое-то крыло реформаторов, движение реформаторов», - сказал Айдос Сарым в кулуарах Казмедиацентра.

Он считает, что страна за этот последний год сделала очень многое, много хороших событий произошло.

«По сути состоялся левый разворот. У нас в большей степени бюджет социальный. Очень много иногда популистских решений вынуждены принимать с тем, чтобы лечить последствия двух девальваций. Чтобы экономические и прочие проблемы, которые есть у населения максимально смягчить. Но при этом не нужно забывать о том, что по истечению какого-то времени, возможно, в 3-4-летней перспективе после парламентских выборов, возможно наряду со следующими президентскими выборами, мы должны будем проводить очень серьезные и радикальные экономические, социальные и политические реформы», - отметил А. Сарым.

По его словам, такие реформы нельзя осуществлять в отрыве от общества, без поддержки, и не опираясь на общество.

«Поэтому вся работа, которая сейчас есть, все наши попытки создать некое подобие какого-то большого консенсуса, они связаны с этим. Если получится провести политические реформы, они позволят проводить правильные выборы, выборы, которые признаются международным и казахстанским сообществом, и которые позволят появление новых политических игроков, новых политических сил, которые будут дискутировать о том, какие реформы будут и насколько глубокими они должны быть. Безусловно, очевидно, что мы уже какого-то потолка достигли», - заключил член НСОД.



